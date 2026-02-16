Сковорода засияет как новая: способ "Три стакана" растворит вековой нагар и жир – без всяких "шуманитов" и танцев с бубном

Новости по теме

1 шт. в воду – и 10-летняя сковорода засияет как новая: вековой нагар и жир отвалятся сами – без "шуманитов" и "танцев с бубном"

Перейти

Два стакана в воду — и кипятим: закаменелый нагар со сковороды сползает без усилий

Перейти

Копеечное средство для сковороды - и "вековой" нагар исчезает за секунды: посуда заскрипит от чистоты, "шуманиты" не нужны

Перейти

1 ложка на 2 – и духовка стала чище новой: ни векового нагара, ни липкого жира – сияет как на праздник

Перейти

2 ложки в кипяток – и 10-летняя сковорода как новая: от векового нагара не осталось и следа

Перейти