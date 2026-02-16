Городовой / Полезное / Сковорода засияет как новая: способ "Три стакана" растворит вековой нагар и жир – без всяких "шуманитов" и танцев с бубном
Сковорода засияет как новая: способ "Три стакана" растворит вековой нагар и жир – без всяких "шуманитов" и танцев с бубном

Опубликовано: 16 февраля 2026 11:34
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как отчистить сковороду от толстого слоя нагара: секрет в 3 ингредиентах

По мере приготовления блюд сковорода покрывается слоем жира и нагара, отмыть который – задача не из легких. Но эксперту по домоводству Марине Жуковой удалось найти простой и эффективный способ "Три стакана". Сковорода станет как новая: ослепит чистотой. Вековой нагар и жир отвалятся кусками. Ничего оттирать часами не придется.

Рецепт чистящего состава

По словам эксперта, в первую очередь нужно приготовить чистящий состав. Для этого понадобится:

  • стиральный порошок – 1 стакан;
  • сода – 1 стакан;
  • горчица – 1 стакан;
  • вода – 5 литров.

Указанные компоненты нужно смешать в большом баке.

Чистка сковороды

В полученный раствор отправить сковороду. Довести до кипения и проварить 2 часа. Если ситуация не запущенная, то хватит и 20 минут. За это время нагар заметно размягчится, отойдет и будет счищаться ножом без лишних усилий. Останется только помыть сковороду обычным способом и смыть водой.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили эксперта за советы и поделились собственными способами чистки сковороды:

«Я обычно беру большой металлический таз или бак. Наливаю воду, засыпаю четвертую часть пачки кальцинированной соды и добавляю любое моющее средство. Загружаю все грязные кастрюли, сковороды и т.д. Кипячу минут 20. И получаю чистоту и блеск».

«А я просто 4-6 бутылочек канцелярского клея развожу в воду. И все. Отправляю туда сковороду, добавляю воду при испарении и кипячу 2 часа. Вытаскиваю сковороду как из магазина. Правда, как вымоете, надо ее раза 3 прокипятить».

«Я заворачиваю сковороду в пакет, кладу на нее бумажные салфетки, обливаю нашатырным спиртом, завязываю пакет и оставляю на балконе или во дворе два дня. Затем смываю все губкой, и сковорода как новая».

Ранее мы сообщали, как еще можно отчистить сковороду.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
