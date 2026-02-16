Сковорода засияет как новая: способ "Три стакана" растворит вековой нагар и жир – без всяких "шуманитов" и танцев с бубном

По мере приготовления блюд сковорода покрывается слоем жира и нагара, отмыть который – задача не из легких. Но эксперту по домоводству Марине Жуковой удалось найти простой и эффективный способ "Три стакана". Сковорода станет как новая: ослепит чистотой. Вековой нагар и жир отвалятся кусками. Ничего оттирать часами не придется.
Рецепт чистящего состава
По словам эксперта, в первую очередь нужно приготовить чистящий состав. Для этого понадобится:
- стиральный порошок – 1 стакан;
- сода – 1 стакан;
- горчица – 1 стакан;
- вода – 5 литров.
Указанные компоненты нужно смешать в большом баке.
Чистка сковороды
В полученный раствор отправить сковороду. Довести до кипения и проварить 2 часа. Если ситуация не запущенная, то хватит и 20 минут. За это время нагар заметно размягчится, отойдет и будет счищаться ножом без лишних усилий. Останется только помыть сковороду обычным способом и смыть водой.
Личный опыт хозяек
Хозяйки поблагодарили эксперта за советы и поделились собственными способами чистки сковороды:
«Я обычно беру большой металлический таз или бак. Наливаю воду, засыпаю четвертую часть пачки кальцинированной соды и добавляю любое моющее средство. Загружаю все грязные кастрюли, сковороды и т.д. Кипячу минут 20. И получаю чистоту и блеск».
«А я просто 4-6 бутылочек канцелярского клея развожу в воду. И все. Отправляю туда сковороду, добавляю воду при испарении и кипячу 2 часа. Вытаскиваю сковороду как из магазина. Правда, как вымоете, надо ее раза 3 прокипятить».
«Я заворачиваю сковороду в пакет, кладу на нее бумажные салфетки, обливаю нашатырным спиртом, завязываю пакет и оставляю на балконе или во дворе два дня. Затем смываю все губкой, и сковорода как новая».
