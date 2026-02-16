4 фатальные ошибки при выращивании рассады: как не остаться без урожая в 2026 году

Какие ошибки нельзя допускать при выращивании рассады

Неопытные дачники часто совершают 4 распространенные ошибки, из-за которых их рассада сразу погибает. О том, что нельзя с ней делать, рассказали эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад».

Ошибка №1: Выращивание в темноте

Февраль и март – месяцы с пока еще коротким световым днем. Если выращивать рассаду без фитолампы, она вытянется и ослабнет, а междоузлия станут длинными. Она должна получать не меньше 12 часов света ежедневно. Оптимальное расстояние от растений до фитолампы – около 25 см.

Ошибка №2: Выращивание над батареей

Если зимой в вашей квартире слишком сильно топят батареи, а отрегулировать температуру никак нельзя, ни в коем случае не выращивайте рассаду прямо под ними. В противном случае почва будет перегрета, и в совокупности с сухим воздухом такие условия станут губительными.

Оптимальная температура для выращивания рассады днем – от +18 до +22 °C, ночью – от +16 до +18 °C. При проветривании квартиры не допускайте сквозняков. Почаще увлажняйте сухой воздух.

Ошибка №3: Обильный полив холодной водой

Если земля холодная и постоянно переувлажненная, рассада погибнет от черной ножки, гнили и плесени. Признак того, что пора поливать растения – слегка подсохший верх почвы. Для полива используйте только теплую воду.

В днище емкостях, где вы выращиваете рассаду, необходимо сделать дренажные отверстия. Они будут отводить излишки воды – жидкость будет быстро уходить, и почва останется рыхлой.

Ошибка №4: Грунт с огорода

Для выращивания рассады желательно пользоваться покупным грунтом – в нем точно нет личинок, сорняков и споров заболеваний. Если вы решили взять грунт с огорода, продезинфицируйте его. Для этого землю можно прокалить, пропарить или обработать раствором марганцовки.

