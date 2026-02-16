Городовой / Вопросы о Петербурге / Когда в Академии Штиглица будет День открытых дверей?
Когда в Академии Штиглица будет День открытых дверей?

Опубликовано: 16 февраля 2026 13:05
 Проверено редакцией
Когда в Академии Штиглица будет День открытых дверей?
Академия им. А. Л. Штиглица пока не анонсировала даты проведения Дней открытых дверей на 2026 год.

На текущий момент официальная информация о днях открытых дверей в Санкт‑Петербургской государственной художественно‑промышленной академии им. А. Л. Штиглица на 2026 год ещё не опубликована.

При этом в 2025 году академия успешно провела несколько дней открытых дверей — их анонсы и итоги размещались в разделе «Абитуриенту» на официальном сайте (www.ghpa.ru). В рамках мероприятий абитуриенты и их родители знакомились с образовательными программами академии, посещали мастерские и учебные аудитории, общались с преподавателями и действующими студентами, получали консультации по вступительным испытаниям и перечню необходимых документов и узнавали о тонкостях творческих экзаменов и критериях оценки работ.

Чтобы не пропустить анонс дней открытых дверей на 2026 год, рекомендуем следить за разделом «Абитуриенту» на официальном сайте академии (www.ghpa.ru) — именно там публикуются даты, программа и условия участия. Академия обычно анонсирует дни открытых дверей за 1–2 месяца до проведения.

Помните: день открытых дверей — это не просто формальность, а реальная возможность «почувствовать» атмосферу вуза, задать вопросы тем, кто уже учится или преподаёт, и понять, насколько вам близко творческое направление академии. Поэтому, как только даты будут объявлены, стоит запланировать посещение — это может стать важным шагом на пути к поступлению.

Пономарева Дарина
