Снос памятника заблокировал проект кольцевой линии метро: КРТИ проиграл иск, готовит апелляцию

Третий этап — «согласование документации по планировке территории в Комитете по градостроительству и архитектуре» — выполнен не был.
Причиной послужило здание-памятник, требующее сноса, который невозможен без особого разрешения. Подрядчик общался с заказчиком и предпринимал шаги для утверждения документов, однако безуспешно.
В итоге в декабре 2024 года институт прекратил выполнение госконтракта, а с января 2025 года договор считается расторгнутым.
КРТИ обратился в суд с требованием взыскать неустойку и средства за первые два этапа. Суд присудил лишь 175 тыс. руб. неустойки за задержку третьего этапа, отклонив остальные претензии чиновников.
Комитет планирует оспорить вердикт суда первой инстанции — жалоба уже принята 13-м Арбитражным апелляционным судом, следующее заседание намечено на начало марта, сообщает «Деловой Петербург».