Городовой / Город / Снос памятника заблокировал проект кольцевой линии метро: КРТИ проиграл иск, готовит апелляцию
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Снос памятника заблокировал проект кольцевой линии метро: КРТИ проиграл иск, готовит апелляцию

Опубликовано: 16 февраля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Снос памятника заблокировал проект кольцевой линии метро: КРТИ проиграл иск, готовит апелляцию
Снос памятника заблокировал проект кольцевой линии метро: КРТИ проиграл иск, готовит апелляцию
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Спор связан с подготовкой документации по планировке территории для строительства кольцевой линии метро.

Третий этап — «согласование документации по планировке территории в Комитете по градостроительству и архитектуре» — выполнен не был.

Причиной послужило здание-памятник, требующее сноса, который невозможен без особого разрешения. Подрядчик общался с заказчиком и предпринимал шаги для утверждения документов, однако безуспешно.

В итоге в декабре 2024 года институт прекратил выполнение госконтракта, а с января 2025 года договор считается расторгнутым.

КРТИ обратился в суд с требованием взыскать неустойку и средства за первые два этапа. Суд присудил лишь 175 тыс. руб. неустойки за задержку третьего этапа, отклонив остальные претензии чиновников.

Комитет планирует оспорить вердикт суда первой инстанции — жалоба уже принята 13-м Арбитражным апелляционным судом, следующее заседание намечено на начало марта, сообщает «Деловой Петербург».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью