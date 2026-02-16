Не порода, а беда на вашу голову: с какими недостатками мейн-кунов не получится смириться - не все такое вытерпят

Какие недостатки мейн-кунов нужно учесть перед покупкой

Мейн-кунов принято считать одной из самых популярных пород кошек. Но перед покупкой обязательно нужно узнать недостатки этих животных, иначе позже они станут неожиданностью. РБК Life рассказал о минусах породы, с которыми может столкнуться каждый владелец.

Слабое здоровье

Мейн-куны редко болеют, но у них есть генетическая предрасположенность к болезням сердца. Из-за этого очень важно планировать рацион питомца, с некоторой периодичностью посещать ветеринара и брать котенка только в проверенных питомниках, в которых пытаются искоренить проблему.

Дорогое содержание

«Затраты на содержание мейн-куна значительно больше, чем в случае с любой другой породой кошек. Хозяину придется покупать специальный качественный готовый корм или натуральную пищу на основе белка», - сообщает источник.

Шерсть

Мейн-куны требуют тщательного ухода за шерстью. Иногда их приходится вычесывать по 1-2 раза в неделю. Если этого не делать, то животное быстро превратится в «сплошной колтун». Также будьте готовы к появлению шерсти на одежде и мебели, в блюдах.

Активность в ночное время суток

Многие кошки активны именно ночью, но с мейн-кунами не так все и просто. Порода отличается большим размером, поэтому игры в позднее время не останутся незамеченными. Многие владельцы этих кошек жалуются, что им редко удается выспаться. Помочь в данном случае поможет только своевременное воспитание питомца.

Брезгливость

«Порода считается очень чистоплотной, но иногда это доходит до крайностей. Если в горшке животного не убирали в течение нескольких дней, то питомец может найти более подходящее место. Находятся и те мейн-куны, которым потребуется два горшка: в один они ходят по малой нужде, в другой — по большой», - добавил источник.

