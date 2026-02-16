Городовой / Город / Смог над Невой: петербуржцев ждут дымка и запахи 16–17 февраля
Смог над Невой: петербуржцев ждут дымка и запахи 16–17 февраля

Опубликовано: 16 февраля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
16 февраля метеоусловия в Петербурге формируются под влиянием холодного антициклона.

Жители Санкт-Петербурга предупредили о возможном загрязнении воздуха 16 и 17 февраля из-за метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию.

В таких условиях следует снижать выбросы. Возможна дымка, неприятные запахи, уточнили в ведомстве.

Состояние воздуха продлится до смены погоды — сильных порывистых ветров с запада или северо-востока без температурных инверсий.

По словам синоптика Михаила Леуса, холодный антициклон формирует метеоусловию. Ожидается юго-восточный ветер до 6 м/с, небольшой снег, местами солнце и температура не ниже -9°C.

Автор:
Юлия Аликова
Город
