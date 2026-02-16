Смог над Невой: петербуржцев ждут дымка и запахи 16–17 февраля

Жители Санкт-Петербурга предупредили о возможном загрязнении воздуха 16 и 17 февраля из-за метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию.
В таких условиях следует снижать выбросы. Возможна дымка, неприятные запахи, уточнили в ведомстве.
Состояние воздуха продлится до смены погоды — сильных порывистых ветров с запада или северо-востока без температурных инверсий.
По словам синоптика Михаила Леуса, холодный антициклон формирует метеоусловию. Ожидается юго-восточный ветер до 6 м/с, небольшой снег, местами солнце и температура не ниже -9°C.