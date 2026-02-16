Ангел-хранитель Петербурга: что на шпиле Петропавловской крепости и судьба его предшественников

Нынешний ангел на шпиле Петропавловской крепости - четвертый по счету

Когда мы смотрим на Петропавловскую крепость, взгляд устремляется вверх — туда, где на высоте 122,5 метра парит над городом золотая фигура. Для петербуржцев это настоящий символ города, его небесный страж и покровитель. Современный ангел на шпиле — уже четвертый по счету, а его история полна драматических событий, подвигов и уникальных инженерных решений.

Первый ангел появился на шпиле в 1724 году по проекту самого Доменико Трезини — архитектора, построившего Петропавловский собор. Но простоял он недолго: в 1756 году в шпиль ударила молния, и деревянная конструкция сгорела вместе с фигурой. Второго ангела установили в 1774-м, но уже через три года был серьезно поврежден. Третий продержался около семидесяти лет.

Нынешний, четвёртый ангел парит над Петербургом уже полтора века. За кажущейся невесомостью ангела-хранителя на шпиле Петропавловской крепости скрывается сложнейшая инженерная конструкция.

Современная фигура ангела была установлена в 1858 году. Её высота — 3,2–3,5 метра, размах крыльев — около 3,8 метра, а вес вместе с крестом достигает 250 килограммов. Ангел вращается вокруг своей оси, выполняя роль флюгера, и делает это благодаря уникальному поворотному механизму, который инженер Дмитрий Журавский придумал в XIX веке. Механизм проработал более 130 лет без единого ремонта.

В годы Великой Отечественной войны Петропавловский собор сильно пострадал. С середины 50-х он пережил несколько реставраций. После одной из них, проведенной в 90-е годы, работа поворотного механизма была нарушена. Восстановили уникальный объект уже в 21 веке - к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга.

Сегодня ангел на шпиле Петропавловской крепости остается символом неразрывной связи истории, инженерии и человеческого мужества, который вот уже триста лет держит небо над Петербургом.

