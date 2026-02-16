Как прошел Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию?

Чемпионат Санкт‑Петербурга по фигурному катанию, прошедший 14–15 февраля 2026 года, собрал лучших спортсменов города в четырёх дисциплинах.

Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию прошёл 14–15 февраля 2026 года на ледовой арене Академии фигурного катания. Это был один из ключевых турниров сезона, где лучшие фигуристы Северной столицы боролись за звание чемпиона города в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Завершился чемпионат яркими показательными выступлениями победителей и призёров.

Результаты соревнований

Мужчины:

Евгений Семененко — 276,43 балла

Семён Соловьёв — 258,16 балла.

Николай Угожаев — 254,75 балла.

Семененко признался, что участие в турнире изначально не планировал: последние две недели он тренировался минимально из-за нагрузки на ногу и менял технику лутца. Для него старт стал своего рода экспериментом, но он отметил, что «горел желанием выступить в Питере».

Женщины:

Софья Муравьёва — 224,39 балла.

Ксения Гущина — 219,40 балла.

Арина Кудлай — 207,39 балла.

Муравьёва — обладательница серебряной медали чемпионата России в 2024 году и бронзовой в 2023 году. Она также дважды становилась победительницей этапов Гран-при России.

Пары:

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 220,57 балла

Алиса Блинникова и Алексей Карпов — 193,00 балла.

София Диана Касинс и Александр Брегей — 191,61 балла.

Бойкова и Козловский отметили, что турнир стал частью подготовки ко второй половине сезона. Они специально к нему не готовились, но прокатали обе программы в соревновательных условиях перед финалом Гран-при.

Танцы на льду: