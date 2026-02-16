Какие документы нужны для регистрации брака с иностранцем?

Для регистрации брака с иностранцем в России нужно собрать пакет документов — процедура регулируется российским законодательством и нормами страны, гражданином которой является будущий супруг.

Чтобы зарегистрировать брак с иностранцем в России, потребуется собрать определённый пакет документов. Процедура регулируется как российским законодательством, так и нормами страны, гражданином которой является иностранный партнёр. Важно учитывать, что условия заключения брака для иностранца определяются законодательством его государства, а для россиянина — Семейным кодексом РФ.

Основные документы

1. Паспорта обоих супругов. Для иностранца это может быть национальный паспорт или иной документ, признаваемый в России в качестве удостоверения личности (например, вид на жительство или разрешение на временное проживание для лиц без гражданства). Перевод всех заполненных страниц паспорта иностранца на русский язык должен быть заверен консульством, посольством, министерством иностранных дел или иным компетентным органом его страны либо нотариусом.

2. Документ, подтверждающий, что иностранный гражданин не состоит в браке. Это справка о безбрачии, которую выдают в консульстве или посольстве страны гражданства. Она составляется на русском языке или к ней прилагается перевод, верность которого свидетельствуется консульством, посольством, министерством иностранных дел или иным соответствующим органом государства либо нотариусом. Документ действителен в течение 3 месяцев со дня выдачи.

3. Документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (если иностранный гражданин ранее состоял в браке). Это может быть решение суда о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга или другой документ, выданный компетентным органом.

Дополнительные требования

Легализация документов. Документы, выданные в иностранном государстве, должны пройти процедуру легализации, если иное не предусмотрено международными договорами РФ. Есть два способа легализации:

Апостилирование — упрощённая процедура для стран, подписавших Гаагскую конвенцию от 5 октября 1961 года. На документ проставляется специальный штамп — апостиль.

Консульская легализация — с участием консульства страны, в которой выданы документы.

Перевод на русский язык и нотариальное заверение. Все иностранные документы должны быть переведены на русский язык, а верность перевода — нотариально удостоверена.