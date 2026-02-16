Не выпечка, а блаженство: готовлю багеты только по этому рецепту - получаются вкуснее, чем во Франции

Французские багеты любят во всем мире из-за хрустящей корочки, нежного мякиша и потрясающего аромата. Попробовать хлебное изделие можно не только во Франции, но и у себя дома. Портал «Городовой» рассказал, как приготовить вкусный багет.
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 500 г;
- вода – 1 стакан;
- дрожжи сухие – 1 пакетик;
- сахар – 1 столовая ложка;
- соль – 1 чайная ложка;
- растительное масло – 3 столовые ложки.
Приготовление:
В миску высыпаем муку, сахар, дрожжи и соль. Перемешиваем сухие ингредиенты, добавляем воду и растительное масло. Вода должна быть слегка теплой. Вымешиваем тесто, накрываем его пищевой пленкой и даем настояться в течение 30 минут.
Далее делим тесто на две части, вытягиваем каждую до длинного состояния. Даем отдохнуть тесту еще 20 минут, делаем на нем несколько разрезов. Прогреваем духовку до 200 градусов.
На дно духовки ставим стеклянную емкость с водой. Ставим багеты выпекаться на 20 минут. После приготовления даем хлебу остыть, далее используем для бутербродов и других блюд.
Отзывы хозяек:
«Даже не думала, что смогу приготовить настолько вкусный багет! В магазине такого точно не купить. Спасибо за рецепт».
«Никогда не готовила багеты, но все-таки решилась и не пожалела. Теперь пеку их каждые выходные. Вкуснятина».
