В Хогвартс через чувашскую деревню: мост как в «Гарри Поттере» 100 лет стоит в российской глубинке — координаты

Как добраться до живописного моста, как из мира Гарри Поттера

Высокий арочный виадук, парящий над холмами и уходящий вдаль, можно встретить не только в далекой Европе или кино. Один из них находится в Чувашии, у деревни Мокры. Туристы уже прозвали его «мостом из Гарри Поттера» за сходство с тем самым виадуком, по которому поезд увозил юных волшебников в школу чародейства и волшебства.

Вековой виадук в чувашских холмах

Мокринский железнодорожный мост — не просто живописная достопримечательность, а настоящий памятник инженерной мысли начала XX века. Строительство моста велось в сложные годы Первой мировой войны, с 1914 по 1918 год. По самой распространённой версии, проектированием руководил русский учёный-мостостроитель Григорий Передерий, а непосредственное строительство контролировал немецкий инженер Гехард Шумахер.

На момент завершения строительства этот виадук был вторым по величине железобетонным сооружением в Европе. Мост представляет собой величественную арочную конструкцию: 15 арочных пролётов опираются на 16 массивных бетонных столбов. Его высота достигает 34–36 метров, а общая длина вместе с подходами составляет около 1200 метров.

Долгие годы мост исправно служил железной дороге. В годы Великой Отечественной войны он имел стратегическое значение: по нему шли эшелоны с боеприпасами и оборудованием, и он даже подвергался атакам немецкой авиации. Позже ремонтом моста занимались немецкие военнопленные.

В 1986 году, когда в километре севернее построили новый прямой железнодорожный путь, движение по старому мосту прекратили, а рельсы разобрали. С тех пор он стоит в стороне от оживлённой магистрали, став молчаливым свидетелем истории. В 2022 году Мокринский мост был официально признан объектом культурного наследия федерального значения.

Как добраться до Мокринского моста

Мост находится в Канашском районе Чувашии, у деревни Мокры (координаты для навигатора: 55.491986, 47.332907). Добраться до него проще всего на автомобиле.

Из Чебоксар: расстояние около 95 км, время в пути — примерно 1,5 часа. Ехать нужно через Канаш, далее по Ибресинскому шоссе, следуя указателям на деревню Мокры.

Из Казани или Москвы по трассе М-12: на 684-м километре трассы (после Канаша) нужно свернуть и сделать небольшой крюк около 30 км. Дороги в этом районе хорошие, проездные для любого автомобиля.

Это идеальное место для атмосферных снимков. Мост особенно фотогеничен на закате или рассвете. Лучше приезжать в будни, чтобы избежать большого скопления туристов и свадебных фотографов.

А прямо под мостом находится родник — «Чудодейственный источник». Над ним оборудована купель и построена часовня святой равноапостольной княгини Ольги. Вода здесь чистая и вкусная.