Городовой / Город / Сбой на Московском вокзале: поезда встали на 6 часов
Сбой на Московском вокзале: поезда встали на 6 часов

Опубликовано: 16 февраля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Октябрьская железная дорога принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

В ночь на понедельник в Новгородской области случился инцидент, вызвавший задержки поездов. По информации Октябрьской железной дороги (ОЖД), в 0:47 на перегоне Окуловка — Угловка из-за провисания контактного провода остановилось движение пассажирских составов на московском направлении; оно возобновилось по второму пути в 3:30, а полностью — в 6:30.

В пути задержались 36 поездов, отклонение от графика составило от 20 минут до 4 часов 15 минут.

ОЖД извинилась перед пассажирами за неудобства. Сейчас на Московский вокзал в Петербурге с опозданиями прибывают десятки составов, включая поезд № 036С/035С «Адлер — Петербург» (на 2 часа), № 045Я/046Я «Иваново — Петербург» (на 2 часа 1 минуту) и № 054А «Москва — Петербург» (на 2 часа 4 минуты); задержки также фиксируются при отправлении.

Автор:
Юлия Аликова
Город
