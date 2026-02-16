Что находится на шпиле колокольни в Петропавловской крепости?

На шпиле колокольни Петропавловского собора в Санкт-Петербурге возвышается скульптурное изображение ангела с золочёным крестом в руках.

На вершине шпиля Петропавловского собора в Санкт‑Петербурге парит величественная фигура ангела, сжимающего в руках золочёный крест. За века этот образ прочно вошёл в городской ландшафт, превратившись в один из самых узнаваемых символов Северной столицы: неслучайно его нередко называют «ангелом‑хранителем», видя в нём небесного покровителя города.

История создания

Идея установить ангела на вершине колокольни возникла ещё в 1720-х годах. Проектировщик собора Доменико Трезини предложил это в мае 1722 года. Ангел должен был символизировать покровителя России, провозглашённой к тому времени империей, и её первого императора Петра I. До наших дней сохранился рисунок Трезини, на котором летящий ангел держит в руках большой крест, а внизу у креста — шар, венчающий шпиль.

Первая фигура была создана голландским мастером Германом ван Болесом в 1720-х годах. Однако она погибла в пожаре 1756 года. Вторую фигуру восстановили по рисункам Трезини, но в 1777 году ураган погнул её и отломил крылья. Тогда решили уменьшить размеры и вес ангела, а также изменить его расположение. Третий ангел изготовили по эскизу Антонио Ринальди: в отличие от предыдущих, почти горизонтальных, эта фигура была устремлена вверх, с перстом, указующим в небо.

В середине XIX века шпиль решили заменить, а вместе с ним и фигуру ангела. По итогам конкурса проектов 1853 года строителем шпиля назначили Дмитрия Журавского, а скульптуру должен был воссоздать академик Роберт Залеман. Журавский предложил оригинальную конструкцию поворотного механизма флюгера. С 1858 года четвёртый ангел свободно вращался на шпиле, повинуясь дуновению ветра. Этот механизм прослужил более 130 лет.

Особенности фигуры

Высота ангела — 3,2 метра, он выполнен из медного листа и позолочен. Размах его крыльев — 3,8 метра. Скульптура обладает большой «парусностью», поэтому она подвижна и поворачивается как флюгер. Однако её цель не в том, чтобы указывать направление ветра, а в том, чтобы символизировать защиту города.

Шпиль с ангелом достигает высоты 122,7 метра (с учётом шара, ангела и креста). Колокольня Петропавловского собора стала самым высоким сооружением России своего времени.