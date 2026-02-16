Какое расстояние от Уфы до Санкт-Петербурга?

Расстояние в 2 200 километров от Уфы до Санкт-Петербурга можно преодолеть примерно за сутки.

Расстояние от Уфы до Санкт-Петербурга по автомобильной трассе составляет около 2 000 километров. Это расстояние можно преодолеть разными способами, каждый из которых имеет свои особенности.

На автомобиле

Путь на машине займёт примерно 21–24 часа в зависимости от скорости движения, состояния дорог и остановок. Маршрут проходит через несколько регионов: Башкортостан, Татарстан, Московскую, Тверскую и Ленинградскую области. Основные трассы — М-7 («Волга») и М-10 или М-11 (Москва — Санкт-Петербург).

На поезде

Прямой поезд 347Й отправляется из Уфы и прибывает в Санкт-Петербург примерно за 2 дня и 1 час. По пути поезд проходит через Нижний Новгород, Ульяновск, Ярославль и другие города.

На самолёте

Прямой перелёт из Уфы в Санкт-Петербург занимает примерно 2 часа 45–3 часа 5 минут в зависимости от авиакомпании. Рейсы выполняются несколькими авиакомпаниями, включая Nordwind Airlines, Smartavia и другие.

На автобусе

Поездка на автобусе займёт около 21–22 часов 30 минут. Автобусы отправляются с южного автовокзала Уфы, а прибывают в Санкт-Петербург на автостанции «Щёлковский», «Котельники» или «Центральный».

