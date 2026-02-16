Финский залив сковал лед после петербургских морозов

Новости по теме

«Получится не лед, а хрустящая глыба»: фруктовый лед своими руками по рецепту шефа

Перейти

Финский залив в ледяных оковах: самый мощный мороз за десятилетие

Перейти

Эта физика мороза меня достала: но я нашел решение, которое убирает лед, и теперь мое стекло — самое прозрачное на парковке

Перейти

Петербургский лед — это угроза здоровью, а я нашел рецепт: имитация грунта на подошве работает, как заводская защита

Перейти

Осторожно, лёд отпущен: почему теперь можно гулять по Финскому заливу, но расслабляться рано

Перейти