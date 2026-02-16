Городовой / Город / Финский залив сковал лед после петербургских морозов
Финский залив сковал лед после петербургских морозов

Опубликовано: 16 февраля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Столь сильное замерзание залива в этом районе фиксировалось более десяти лет назад.

В Санкт-Петербурге необычные сильные морозы вызвали редкое явление, заметное даже из космоса. По данным Института космических исследований РАН, восточная и центральная зоны Финского залива полностью покрылись льдом.​

Снимок от 14 февраля, полученный спутниковым прибором VIIRS, выявил сплошной ледовый слой. Специалисты подчеркивают, что подобное интенсивное обледенение в этой области не наблюдалось свыше десяти лет назад.​

Более точные сведения предоставил российский спутник "Метеор-М" с прибором КМСС, позволившим изучить строение льда и четко различить пути для судов, проложенные сквозь ледяное поле.​

Автор:
Юлия Аликова
