Финский залив сковал лед после петербургских морозов

В Санкт-Петербурге необычные сильные морозы вызвали редкое явление, заметное даже из космоса. По данным Института космических исследований РАН, восточная и центральная зоны Финского залива полностью покрылись льдом.
Снимок от 14 февраля, полученный спутниковым прибором VIIRS, выявил сплошной ледовый слой. Специалисты подчеркивают, что подобное интенсивное обледенение в этой области не наблюдалось свыше десяти лет назад.
Более точные сведения предоставил российский спутник "Метеор-М" с прибором КМСС, позволившим изучить строение льда и четко различить пути для судов, проложенные сквозь ледяное поле.