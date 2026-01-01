Росли ли ананасы на берегах Невы: фантастический климат старого Петербурга

Исторические документы порой раскрывают прошлое так ярко, что пересматривается привычный взгляд на климат и природу России XVIII века — время, когда на берегах Невы, казалось бы, не место тропическим растениям.

В середине XVIII века в саду графа Шувалова упоминался уникальный случай — «вышло толстое стебло музы банана, принесшей 24 плода». Тогда указывали, что бананы «никогда не цвели и плода не приносили в России».

Это — первый задокументированный пример выращивания банана на отечественной земле.

Помимо бананов, в оранжерее были ананасы, виноград, абрикосы, а также малина и клубника, которые «поспевают уже к Пасхе» — то есть к началу весны, когда в современном Петербурге только тает снег.

Англо-русские сады — и загадка архитектуры

«Англо-русские сады» — гибрид парка и плодовой плантации. Здесь росли яблони, груши, персики, миндаль и шелковицы.

Привлекает внимание классификация деревьев на «овощные» и «скорлупные» — удивительная по современным меркам, но отражающая старое значение слова «овощ» как «съедобный плод».

В садах также были «лавочки и беседки из дерна или дерева, расположенные в приличном расстоянии». Если бы растения росли в теплицах, зачем нужны были беседки под открытым небом?

Климат и география: экзотика на севере

В документах XIX века сообщается о кислых персиках в Калужской губернии и «плантациях ананасов» в Архангельской области. Путешественники отмечали жемчуг в реках Северной Двины — для его образования нужна температура воды не ниже 13 °C.

Климатологи признают кратковременный потеплевший период в XVIII веке после «Малого ледникового века», но до субтропиков Петербург, разумеется, не дотягивал.

Возможно, описания относятся больше к теплицам, чем к открытому грунту.

Сады как часть городской жизни XVIII века

Васильевский остров и Садовая улица — не случайные топонимы. Здесь в середине XVIII века занимали значительные площади сады, управляемые иностранными садовниками с западноевропейскими методами.

Объявления тех лет заявляли:

«до двух тысяч плодовых яблонь, пять тысяч вишен, три тысячи кустов клубники».

Цифры не выдуманы — они служили коммерческим интересам: чтобы сохранять доверие покупателей и подрядчиков.

Природа и душа: эмоциональные сады Петербурга

Садоводческие трактаты советовали создавать «утренние» и «меланхолические» сады, подбирая растения «по настроению» — тополя для радости, ольху и липу для размышлений.

Цветы — гиацинты, тюльпаны, анемоны — рассматривались как «средство успокоения души». Природа была не только утилитарным ресурсом, но и частью духовного мира человека.

Реальность или мечта: что на самом деле видели очевидцы?

Несмотря на сомнения — часть упоминаний о теплолюбивых растениях, вероятно, касается оранжерей, а другая – теплых сезонов.

Однако масштаб садоводства, благодаря которому Петербург стал городом садов, остается неоспоримым.

Память о теплом прошлом Петербурга

Сегодня от тех садов остались лишь фрагменты, например, в садах Николаевского института и Демидовского сада. Они напоминают об эпохе, когда человек создавал уголки южного рая на севере России.

Возможно, именно тогда зародилась мечта о Петербурге — где зимой цветут гиацинты, а летом наливаются персики под ярким солнцем.