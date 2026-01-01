Двойники Петербурга: почему каждая линия на Васильевском делится на две половины

Васильевский остров сразу отличает сетка улиц. Линии идут параллельно друг другу, создавая узнаваемый ритм кварталов.
Здесь можно встретить студенческие корпуса, доходные дома и современные жилые здания — всё уложено в строгий порядок.
История и происхождение
В начале XVIII века Пётр I задумал превратить остров в "русский Амстердам". Вместо улиц должны были пролечь каналы, по которым ходили бы лодки. На плане их наметили, но болотистая почва и дороговизна работ помешали проекту. Каналы так и не вырыли, а линии остались — как улицы, расположенные на месте задуманной водной сетки.
Нечётные линии ближе к Стрелке (правый берег канала), чётные — противоположная сторона. Имя "линия" закрепилось для каждого берега, создавая систему, где одна улица фактически имеет две "линии".
Любопытные факты
Их всегда было 29?
Изначально планировали 27 линий. Только в 1989 году появились 28-я и 29-я линии.
1-я и Кадетская линии
Известна с 1737 года. Название связано с Первым кадетским корпусом (усадьба Меншикова).
Башня грифонов
На 7-й линии, дом 18 — сохранившаяся труба котельной XIX века. Петербуржцы считают её "местом силы№, исполняющим желания.
Жизнь острова до Петербурга
Ещё в 1500 году здесь были рыбацкие поселения и пашни, задолго до основания города.
Сегодня
Линии Васильевского острова — не просто улицы, а живая структура, сохраняющая черты проектов XVIII века.
Их система до сих пор отражается в адресах и градостроении, как пример того, как архитектурная идея может стать частью повседневной жизни.