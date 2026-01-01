Городовой / Город / Двойники Петербурга: почему каждая линия на Васильевском делится на две половины
Двойники Петербурга: почему каждая линия на Васильевском делится на две половины

Опубликовано: 1 января 2026 12:15
 Проверено редакцией
Линии Васильевского острова
Двойники Петербурга: почему каждая линия на Васильевском делится на две половины
Городовой ру

Проект Петра I подарил острову линии и уникальную систему адресации.

Васильевский остров сразу отличает сетка улиц. Линии идут параллельно друг другу, создавая узнаваемый ритм кварталов.

Здесь можно встретить студенческие корпуса, доходные дома и современные жилые здания — всё уложено в строгий порядок.

История и происхождение

В начале XVIII века Пётр I задумал превратить остров в "русский Амстердам". Вместо улиц должны были пролечь каналы, по которым ходили бы лодки. На плане их наметили, но болотистая почва и дороговизна работ помешали проекту. Каналы так и не вырыли, а линии остались — как улицы, расположенные на месте задуманной водной сетки.

Нечётные линии ближе к Стрелке (правый берег канала), чётные — противоположная сторона. Имя "линия" закрепилось для каждого берега, создавая систему, где одна улица фактически имеет две "линии".

Любопытные факты

Их всегда было 29?

Изначально планировали 27 линий. Только в 1989 году появились 28-я и 29-я линии.

1-я и Кадетская линии

Известна с 1737 года. Название связано с Первым кадетским корпусом (усадьба Меншикова).

Башня грифонов

На 7-й линии, дом 18 — сохранившаяся труба котельной XIX века. Петербуржцы считают её "местом силы№, исполняющим желания.

Жизнь острова до Петербурга

Ещё в 1500 году здесь были рыбацкие поселения и пашни, задолго до основания города.

Сегодня

Линии Васильевского острова — не просто улицы, а живая структура, сохраняющая черты проектов XVIII века.

Их система до сих пор отражается в адресах и градостроении, как пример того, как архитектурная идея может стать частью повседневной жизни.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
