Только не в феврале: кто высаживает эти 4 культуры рано, локти себе кусает - спешка боком выйдет
Только не в феврале: кто высаживает эти 4 культуры рано, локти себе кусает - спешка боком выйдет

Опубликовано: 21 февраля 2026 02:18
 Проверено редакцией
Legion-Media
С посадкой каких семян стоит повременить до середины весны

В погоне за ранним урожаем и пышным цветением многие дачники начинают посев уже в феврале. Но для некоторых культур такая спешка оборачивается проблемами: рассада вытягивается, хиреет и потом долго приходит в себя после высадки. В том числе это касается быстрорастущих однолетних цветов, напоминает портал "Огород".

Бархатцы, циннии, астры, однолетние георгины - эти цветы отличаются стремительным развитием. При посеве в феврале они успевают не только вытянуться, но и зацвести прямо в стаканчиках на подоконнике. Даже фитолампы и южные окна не спасают: растения испытывают световой голод и тратят силы на выживание, а не на формирование крепкой корневой системы.

После высадки в грунт такая рассада долго восстанавливается, хуже кустится, теряет декоративность, а цветение становится скудным и коротким. Чтобы этого избежать, важно соблюдать оптимальные сроки посева:

  • Бархатцы — середина апреля. К моменту высадки рассада окрепнет.
  • Циннии — конец апреля. Опытные цветоводы часто сеют их даже в начале мая сразу в отдельные стаканчики, чтобы не травмировать корни при пересадке.
  • Астры однолетние — конец марта – середина апреля. В это время света уже достаточно, рассада получается приземистой, коренастой и здоровой.
  • Георгины однолетние — апрель. Им хватает 4–5 недель, чтобы нарастить мощные кустики.

Поздняя рассада этих цветов всегда выглядит здоровее и пышнее февральской. Не торопитесь — природа сама подскажет правильный момент.

Ранее Городовой рассказал, как подготовить комнатные цветы к весне.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
