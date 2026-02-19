Проводы зимы на подоконнике: как подготовить комнатные растения к весне - 6 шагов умного цветовода

Февральский уход за комнатными цветами

Конец зимы и начало весны — важный период для комнатных растений. День становится длиннее, солнце появляется чаще, но батареи всё ещё сушат воздух, а растения ослаблены после нескольких месяцев в условиях недостатка света. Чтобы зелёные питомцы встретили весну здоровыми и тронулись в рост, им нужна грамотная подготовка.

Увеличиваем световой день

В феврале–марте солнце уже активнее, но его всё ещё недостаточно, особенно на северных окнах. Помогите растениям адаптироваться:

Переставьте горшки на самые светлые подоконники, лучше на южную или восточную сторону.

Протрите стёкла — чистые окна пропускают на 10–15% больше света.

Если листья тянутся к окну, поворачивайте горшки раз в неделю, чтобы крона развивалась равномерно.

В пасмурные дни используйте фитолампы, особенно для светолюбивых видов (суккуленты, цитрусовые, гибискусы).

Наводим чистоту

За зиму на листьях скапливается пыль, которая мешает дыханию и фотосинтезу. Устройте растениям генеральную уборку:

Крупные гладкие листья протрите влажной мягкой тканью с обеих сторон.

Растения с мелкими листьями (фикусы Бенджамина, мирт) можно ополоснуть тёплым душем, предварительно закрыв грунт пакетом, чтобы не залить корни.

Опушённые листья (сенполии, глоксинии) чистят мягкой кисточкой — вода им противопоказана.

Заодно удалите сухие и пожелтевшие листья, осмотрите растения на предмет вредителей.

Налаживаем полив

С приближением весны растения начинают просыпаться и потреблять больше воды. Но переход должен быть плавным:

Увеличивайте полив постепенно, глядя на скорость просыхания грунта. И обязательно сливайте лишнюю воду из поддонов, чтобы корни не загнили.

Начинаем подкормки

В период покоя растения не удобряют. С первыми признаками роста - появлением новых листьев и побегов, можно вносить питание - комплексные удобрения для декоративно-лиственных или цветущих растений. Первые подкормки делайте половинной дозой от рекомендованной, чтобы не обжечь проснувшиеся корни.

Проверяем грунт и пересаживаем при необходимости

Весна — лучшее время для пересадки. Признаки, что растению тесно:

Корни выглядывают из дренажных отверстий или оплели весь ком так, что грунта почти не видно.

Земля быстро пересыхает сразу после полива.

Растение давно не давало прироста.

Выбирайте горшок на 2–3 см шире предыдущего, обязательно с дренажными отверстиями. На дно кладите слой керамзита. Грунт берите свежий, подходящий именно этому виду растений.

Повышаем влажность воздуха

Отопительный сезон ещё не закончен, воздух остаётся сухим. Особенно страдают тропические виды. Помогут опрыскивания тёплой водой (не для опушённых листьев), выкладывать в поддоны влажный керамзит и установка увлажнителя воздуха рядом с растениями.

Ранее Городовой рассказал, чем обработать черенки, чтобы лучше давали корни и не гнили в воде.