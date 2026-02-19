Какой российский город сравнивают с турецким Стамбулом - здесь красиво, уютно и колоритно: где находится, что посетить

Город России, который имеет массу сходств со Стамбулом

Стамбул ежегодно привлекает туристов со всего мира. Особую популярность турецкий город имеет среди российских путешественников. Но знаете ли вы, что на территории нашей страны есть город, который часто сравнивают со Стамбулом. Речь идет о Владивостоке.

Города расположены далеко друг от друга, но это не мешает им иметь массу сходств. Портал «GATE 7» рассказал об этом подробнее.

Близкое расположение с морем

Нахождение Владивостока возле моря дает ощущение курорта, как и в случае со Стамбулом. При этом деловитость двух городов никуда не девается. Здесь кипит жизнь в любое время года. На набережной Спортивной гавани во Владивостоке можно насладиться закатом и рассветом. Также отсюда открываются прекрасные виды на Амурский залив.

Рельефная местность

В Стамбуле и Владивостоке необходимо быть готовыми к постоянным подъемам и спускам, так как местность имеет выраженный рельеф. В этих городах много лестниц, из-за чего неподготовленным туристам может быть сложно.

«Исследуем городские возвышенности — Сопка Орлиное Гнездо. Отсюда открывается вид на Золотой мост — один из символов города. Спустившись, обязательно идите отдохнуть в сквер путешественников (43.118 025, 131.900 608). А пройдя чуть дальше от остановки «Фуникулер», можно выйти на импровизированную смотровую площадку (43.11 787, 131.90 234)», - сообщает Liia Lee на сайте «GATE 7».

Два востока

Владивосток и Стамбул имеют статус восточных приморских городов. Российский Владивосток относится к дальнему, а Стамбул – к ближнему. В этих городах можно увидеть старинные маяки, насладиться видом бескрайнего моря.

«Посетите маяк Токаревского (улица Токаревская Кошка). Это один из старейших на Дальнем Востоке действующих маяков, находится он на берегу пролива Босфор Восточный», - добавил источник.

Название бухты и пролива

И в Стамбуле, и во Владивостоке есть бухта Золотой рог, которая используется для стоянки кораблей. Также в этих городах можно найти пролив Босфор. Эти места обязательны для посещения.

