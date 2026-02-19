Городовой / Город / 17-летний Амадей покинул вольер: что ждет любимца петербуржцев
17-летний Амадей покинул вольер: что ждет любимца петербуржцев

Опубликовано: 19 февраля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look
Сотрудники Ленинградского зоопарка обратились к горожанам с просьбой отнестись к ситуации с пониманием.

Знаменитый тигр Амадей из Ленинградского зоопарка на время оставил свой вольер. Из-за осложнений со здоровьем амурского тигра перевели в закрытые помещения, где он находится под присмотром ветеринаров.

Специалисты выясняют причины недомогания и корректируют программу лечения, как указано в телеграм-канале зоопарка.​

В октябре хищнику исполнится 17 лет — для амурских тигров это солидный возраст, ведь в дикой природе они обычно живут 10–15 лет.

В последние годы здоровье питомца медленно ухудшалось, но благодаря постоянной терапии он оставался подвижным и привлекал внимание гостей.

Сотрудники зоопарка уверены, что прилагают максимум усилий для выздоровления Амадея и надеются увидеть его снова среди экспонатов. Они просят петербуржцев отнестись к происходящему с пониманием.

Юлия Аликова
