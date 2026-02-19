17-летний Амадей покинул вольер: что ждет любимца петербуржцев

Знаменитый тигр Амадей из Ленинградского зоопарка на время оставил свой вольер. Из-за осложнений со здоровьем амурского тигра перевели в закрытые помещения, где он находится под присмотром ветеринаров.
Специалисты выясняют причины недомогания и корректируют программу лечения, как указано в телеграм-канале зоопарка.
В октябре хищнику исполнится 17 лет — для амурских тигров это солидный возраст, ведь в дикой природе они обычно живут 10–15 лет.
В последние годы здоровье питомца медленно ухудшалось, но благодаря постоянной терапии он оставался подвижным и привлекал внимание гостей.
Сотрудники зоопарка уверены, что прилагают максимум усилий для выздоровления Амадея и надеются увидеть его снова среди экспонатов. Они просят петербуржцев отнестись к происходящему с пониманием.