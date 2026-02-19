Фонтанка зазвучит: вице-губернатор раскрыл планы по реставрации казарм

На месте бывших казарм на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге создадут новое общественное пространство.
Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский, осмотревший исторические постройки казарм лейб-гвардии Московского полка.
После реставрации и капитального ремонта эти здания превратятся в привлекательное общественное место.
Детали проекта
Концепцию разработки поручили компании «Петербург-концерт» в сотрудничестве с городскими властями. Планируется открыть два концертных зала, ряд репетиционных студий и гостиницу для гастролирующих артистов, сообщил Пиотровский в своем телеграм-канале.
В отреставрированных казармах организуют выставки, лекции и кинопоказы.