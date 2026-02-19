Городовой / Город / Фонтанка зазвучит: вице-губернатор раскрыл планы по реставрации казарм
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Дачники, так рассаду сеять нельзя: Грунт испортите, почву загубите, урожая будет - ноль без палки Полезное
Где в Санкт-Петербурге можно погулять с собакой в выходные? Вопросы о Петербурге
1 таблетка на литр воды - рассада прет как на дрожжах, приземистая и сочно-зеленая Полезное
Заворачиваем фарш в лаваш - и через 10 минут едим мексиканскую вкусняху: голодным никто не останется Полезное
Фиалка покроется цветочной шапкой: 1 г в воду – и бутоны полезут как по расписанию – эффект сразу Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Фонтанка зазвучит: вице-губернатор раскрыл планы по реставрации казарм

Опубликовано: 19 февраля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Фонтанка зазвучит: вице-губернатор раскрыл планы по реставрации казарм
Фонтанка зазвучит: вице-губернатор раскрыл планы по реставрации казарм
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Разработка концепции проекта поручена компании «Петербург-концерт».

На месте бывших казарм на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге создадут новое общественное пространство.

Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский, осмотревший исторические постройки казарм лейб-гвардии Московского полка.

После реставрации и капитального ремонта эти здания превратятся в привлекательное общественное место.​

Детали проекта

Концепцию разработки поручили компании «Петербург-концерт» в сотрудничестве с городскими властями. Планируется открыть два концертных зала, ряд репетиционных студий и гостиницу для гастролирующих артистов, сообщил Пиотровский в своем телеграм-канале.​

В отреставрированных казармах организуют выставки, лекции и кинопоказы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью