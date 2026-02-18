Городовой / Полезное / Не в булочки, а черенкам: 2 ингредиента с кухни - даже палка дает мощные корни, в воде не гниет
Не в булочки, а черенкам: 2 ингредиента с кухни - даже палка дает мощные корни, в воде не гниет

Опубликовано: 18 февраля 2026 21:22
Не в булочки, а черенкам: 2 ингредиента с кухни - даже палка дает мощные корни, в воде не гниет
Не в булочки, а черенкам: 2 ингредиента с кухни - даже палка дает мощные корни, в воде не гниет
Как укоренить черенки с помощью корицы и меда 

Каждый садовод хоть раз сталкивался с проблемой: черенки, которые должны были дать корни, вместо этого загнивают или так и остаются безжизненными палочками в воде. Даже при строгом соблюдении всех правил результат бывает непредсказуемым. Автор канала "Любимая дача. Сад и огород" делится проверенным способом, который помогает обойти эти трудности и гарантированно получить крепкие саженцы. Помощники в этом деле — обычный мед и корица.

Как правильно укоренять черенки с медом

  • Свежесрезанный черенок обмакивают кончиком в мед. Если растение уже успело полежать после срезки, перед процедурой делают свежий срез.
  • Обработанный медом черенок ставят в воду для укоренения.
  • Когда появятся корешки, готовят раствор: 2 столовые ложки меда на стакан воды. В эту жидкость погружают молодые корни на 5 минут.
  • После медовой ванны черенок ополаскивают чистой водой и обваливают в порошке корицы.
  • Теперь растение полностью готово к высадке в грунт.

Мед действует как мощный природный стимулятор роста. Он не только пробуждает корневую систему, но и защищает растение от гнили и инфекций благодаря своим антисептическим свойствам. Корица, в свою очередь, усиливает эффект меда и дополнительно обеззараживает корни.

Автор признаётся, что теперь укореняет этим способом практически все черенки. Особенно впечатлил результат с розами. Раньше попытки укоренить их с помощью картофеля часто заканчивались неудачей — хорошие черенки пропадали. Решив поэкспериментировать, автор взяла уже почти подсохшие экземпляры и обработала их по медово-коричной методике. Результат превзошёл ожидания: принялись и дали корни практически все черенки.

Ранее Городовой рассказал, какие сорта огурцов можно вырастить на подоконнике.

Алина Владимирова
Полезное
