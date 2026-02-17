Городовой / Полезное / Бешеных цен на огурцы не боюсь: посадила 2 балконных гибрида - собираю по 10 кг даже в феврале
Бешеных цен на огурцы не боюсь: посадила 2 балконных гибрида - собираю по 10 кг даже в феврале

Опубликовано: 17 февраля 2026 02:18
 Проверено редакцией
Бешеных цен на огурцы не боюсь: посадила 2 балконных гибрида - собираю по 10 кг даже в феврале
Бешеных цен на огурцы не боюсь: посадила 2 балконных гибрида - собираю по 10 кг даже в феврале
Городовой ру
Какие сорта огурцов можно вырастить на подоконнике

С ценами на огурцы, которые россияне наблюдают последнее время, идея выращивать их самостоятельно становится все более привлекательной. Если нет дачи, можно получить свежие хрустящие огурчики прямо на балконе или на подоконнике. Важно выбрать правильные сорта, созданные специально для ограниченного пространства. Как сообщила Городовому агроном Ксения Давыдова, отлично чувствуют себя в горшках и контейнерах «Трюкач F1» и «Балконное чудо F1». Оба самоопыляемые, компактные и щедрые на урожай.

Огурец «Трюкач F1»

Гибрид появился в Госреестре в 2022 году и сразу завоевал популярность благодаря своей универсальности: его можно выращивать в теплице, в открытом грунте, на балконе или подоконнике.

Кусты у него компактные, высотой всего до 70 см, с короткими плетями — идеальный вариант для ограниченного пространства. Плоды появляются рано: уже через 40–42 дня после всходов можно снимать первые корнишоны длиной 8–10 см и весом около 50–70 гр. Мякоть плотная, хрустящая, без горечи и пустот, с ярким огуречным ароматом.

Урожайность — до 10 кг с квадратного метра. При этом сорт устойчив к большинству заболеваний: мучнистой росе, огуречной мозаике, корневым гнилям. Для домашнего выращивания важно обеспечить досвечивание в зимнее время и объём грунта не менее 5–6 литров на растение.

Огурец «Балконное чудо F1»

Гибрид был зарегистрирован в 2018 году и является одним из самых популярных сортов для домашнего огорода. Создан специально для выращивания на балконах, лоджиях и подоконниках.

Растение индетерминантное, главный стебель достигает 1,5–1,7 м в длину, ветвление умеренное. Корневая система компактная, что позволяет выращивать его в контейнерах. Плоды созревают через 50–55 дней после всходов, вырастают до 8–10 см и набирают вес 100–140 гр. Вкус сладковатый, мякоть хрустящая и ароматная, горечь отсутствует генетически.

Урожайность «Балконного чуда» — до 15–16 кг с квадратного метра. Сорт теневынослив и засухоустойчив, хорошо переносит недостаток света. В домашних условиях может плодоносить круглый год при наличии досветки.

Ранее Городовой рассказал, какая процедура улучшит состояние и внешний вид комнатных растений в феврале.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
