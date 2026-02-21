Овнам - доход, Девам - новые знакомства: чего ждать знакам Зодиака с 23 февраля по 1 марта 2026 года

Гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 года

26 февраля ознаменуется началом первого в этом году ретроградного Меркурия. Эта "хитрая" планета немедленно начнет создавать трудности для представителей по большинства знаков Зодиака, пишет портал "Казанские ведомости". Однако некоторым может и повезти!

Овен

Вам могут поступить заманчивые предложения о сотрудничестве, что откроет возможность значительно повысить свой доход. Несмотря на увеличение рабочих задач, вы быстро адаптируетесь. Рядом будет тот, кто своевременно окажет поддержку и вдохновит.

Телец

В этот период будет сложно сосредоточиться на одной задаче, поэтому некоторые планы потребуют корректировки в движении. Вам придется заниматься несколькими делами одновременно. Тем не менее, вы справитесь с наплывом эмоций и сможете грамотно расставить приоритеты.

Близнецы

Идеальное время для налаживания деловых контактов, совместной работы и командных усилий. В нужный момент вы можете получить неожиданную помощь. Новый опыт, полученный в общении с партнерами, станет ценным подспорьем для профессионального роста.

Рак

Крайне важно не растеряться, предпринять своевременные шаги и проявить свои лучшие качества. Вы найдете в себе силы двигаться вперед, несмотря на мелкие препятствия. К концу февраля рекомендуется снизить нагрузку и уделить внимание здоровью.

Лев

На этой неделе вас ожидают карьерные успехи, а ощутимое финансовое вознаграждение не заставит себя ждать. Круг деловых контактов расширится, новые знакомства могут перерасти в сотрудничество. Не позволяйте сомнениям овладеть вами, уверенно идите к намеченным целям.

Дева

В личной жизни не исключены судьбоносные события. Если вы открыты к новым отношениям, вас может ожидать яркое и запоминающееся знакомство. Романтические чувства захватят вас и изменят привычный ход вещей. В этот период вы почувствуете большую свободу и решительность.

Весы

Найдите комфортный рабочий ритм и не ставьте перед собой недостижимых целей. Некоторые шаги придется делать на свой страх и риск, но это не поколеблет ваш боевой дух. Будьте внимательны. При занятиях спортом возрастает риск травмирования.

Скорпион

Хотя вы привыкли полагаться на себя, в ближайшее время могут возникнуть ситуации, где ваших собственных усилий будет недостаточно. Потребуется помощь окружающих. Общение поможет взглянуть на привычные вещи под новым углом.

Стрелец

Отношения с коллегами могут стать напряженными, не все ваши идеи будут восприняты с энтузиазмом. Однако вам удастся доказать свою правоту. На этой неделе стоит избегать крупных лишних трат и проявлять бережливость.

Козерог

Возможны незначительные трудности в делах и личной жизни из-за упущенных из виду важных моментов. Вас могут поджидать критика и непрошеные советы. Не стоит слишком бурно реагировать, у вас будет достаточно времени, чтобы все исправить.

Водолей

Появится возможность вернуться к старым, неосуществленным планам. Новые идеи помогут быстрее достичь цели. Возможны незапланированные встречи и поездки, которые принесут яркие впечатления и помогут восстановить силы.

Рыбы

Не упустите шанс укрепить свой авторитет и профессиональные позиции. Во время важных переговоров вы сможете блеснуть талантами и компетенциями. Если вы недавно сменили коллектив, адаптация на новом месте пройдет гладко.

Ранее портал Городовой рассказал про самый верный знак Зодиака.