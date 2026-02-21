Технопарк, инновации и роботы: Где в РФ находится город Иннополис - ему всего 12 лет

Рассказ путешественников о посещении необычного российского города.

Тем, кто заинтересован темой путешествий по России, будет интересно узнать, какой город страны можно назвать самым молодым, о нём рассказали на канале "Зоркий".

Как попали в город

Изначально туристы отправились в Казань, республика Татарстан, но потом узнали, что в 40 километрах от неё находится настоящий город будущего. Ему всего 12 лет, называется он Иннополис, а живут и учатся там люди, которые не представляют свою жизнь без науки. Город является наукоградом и стоит в одном ряду со Сколково.

Первые впечатления

Туристы отмечают, что попасть в город можно как в составе экскурсии, так и самостоятельно. Второй вариант будет дешевле в разы, ведь вход в наукоград бесплатный, нужно только заплатить за проезд, чтобы до него добраться общественным транспортом. На первый взгляд город удивил.

Иннополис - город высоких технологий и инноваций. Каждый третий житель - IT-специалист или учёный. Здесь живут в концепции умного города. Иннополис - образовательный и научный центр в области информационных технологий, - делятся впечатлениями люди, посетившие Иннополис.

Университет и его окрестности

Отдыхающие отметили, что университет - одна из главных достопримечательностей города. В составе экскурсии его можно посмотреть изнутри. Отмечается, что обучение там происходит на английском и весьма дорогостоящее, но можно получить грант. Студенты постигают робототехнику, информационные технологии и другие инновационные специальности. При этом некоторые за отличную учёбу получают стипендию в 30 тысяч рублей.

Самое невероятное

Туристов поразили мини-роботы, снующие прямо по улицам. Оказалось, что таким образом в городе осуществляется доставка. Даже курьеров нанимать не нужно, шутрый робот доставит заказ до получателя быстро и чётко.

Отдых, работа и развлечения

Вся общественная жизнь в Иннополисе сосредоточена в Технопарках, это объединение торгового и бизнес-центра - в офисах трудятся работники, попасть внутрь можно по пропуску. А вот общественные зоны открыты для доступа - можно посетить отделение банка, почты, перекусить в фуд-корте. Также в технопарках есть зоны для отдыха и фото, оформленные в необычном футуристическом стиле.

Жизнь города

Туристы узнали, что постоянно в городе проживает около 4500 человек, для них есть рабочие места, школы и сады для детей, а также парки, рестораны и современные жилые комплексы. Для тех, кто хочет пожить в городе подольше, а не посетить его в качестве туриста, есть варианты аренды квартир.

Общее впечатление

Город оставил у туристов смешанные впечатления - там чисто, красиво, всё очень современно, но немного насторожили тишина и почти полное отсутствие жителей на улицах. Этот город - для любителей тишины и спокойной жизни.

