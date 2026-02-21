Городовой / Город / Зимний тест пройден: транспортная сеть Петербурга держит удар
Зимний тест пройден: транспортная сеть Петербурга держит удар

Опубликовано: 21 февраля 2026 00:00
Весь транспортный блок города находится в режиме повышенной готовности.

В Санкт-Петербурге снегопады не затронули функционирование общественного транспорта, а авиа- и железнодорожное сообщение также идет по плану, рассказали в городском комитете по транспорту.​

Аэропорт Пулково

В Пулково задействованы обе взлетно-посадочные полосы для приема и отправки рейсов. Полетное расписание выполняется полностью, возможны лишь мелкие правки графиков, вызванные задержками из других регионов, а не местной погодой.

На уборку снега выведено свыше 30 единиц техники и около 800 работников.

Железнодорожный транспорт

Октябрьская железная дорога и «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» функционируют стабильно.

Комитет по транспорту подчеркнул, что зимняя подготовка началась заранее: отремонтированы пути, заготовлено более 14,5 тысячи обогревателей для стрелок и 135 машин спецназначения.

Наземный транспорт

Автобусы, трамваи и троллейбусы курсируют без перебоев. Идет непрерывная очистка трасс и остановок. «Горэлектротранс» обрабатывает 226,4 км путей и 544 площадки с привлечением 46 единиц техники, а «Пассажиравтотранс» расчищает парковки и вывозит снег. Метрополитен готов задействовать резервный персонал и оборудование при необходимости.

Общая готовность

Вся транспортная система города переведена в режим повышенной бдительности для быстрого реагирования на ЧП.

Поддерживается тесное сотрудничество с Комитетом по благоустройству для чистки подъездных дорог к ключевым объектам.

Автор:
Юлия Аликова
