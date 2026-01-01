Чахотка в Петербурге: как сырость, нищета и отсутствие антибиотиков сгубили тысячи жизней

В XIX и начале XX веков Петербург носил неофициальное звание «столицы туберкулеза». Болезнь, которую тогда называли «чахоткой», опустошала город.

Как поясняетпорталу «Городовой» терапевт и кардиолог Юлия Маршинцева, этому способствовало множество факторов, тесно переплетавшихся между собой.

Нищета и плохие условия жизни: Благодатная почва для болезни

«Если вернуться в XIX век, начало XX века, действительно, Петербург считался столицей туберкулеза, И это связано с многими причинами», — отмечает Юлия Маршинцева.

Главным фактором, по ее словам, была социальная обстановка:

«Более бедные люди, у которых меньше питания было, уровень жизни был такой тяжелый, в плане, что жили много человек в комнатах, плохо одевались, мало ели».

«Конечно, у таких людей риски заболеть туберкулезом были выше, чем у другого слоя населения».

Эта скученность, недостаточное питание и плохое отопление создавали идеальные условия для распространения инфекции.

В то время как прививок и антибиотиков еще не существовало, а уровень медицины был далек от современного, болезнь быстро находила новых жертв среди тех, кто был наиболее уязвим.

Климат и иммунитет: Северные ветра как союзники болезни

Влияние климата Петербурга также было неоспоримым.

«По поводу чистого воздуха, потом сухого воздуха, тоже, конечно же, это лучше, чем жить в более влажной среде более холодной, более ветреной», — говорит Юлия Маршинцева.

Влажность, холод и ветер ослабляли организм, снижая его сопротивляемость.

«В принципе, в такой среде организм снижает иммунитет», — объясняет терапевт.

Люди, вынужденные жить в таких условиях, часто отправлялись на санаторное лечение.

«И не факт, что они, конечно, выздоравливали, но самочувствие становилось их лучше, но возможно, что выздоравливали те, у кого было небольшое поражение, это не исключено», — комментирует Юлия Маршинцева.

Старые методы борьбы: Покой, гигиена и изоляция

«Ранее, учитывая, что не было антибиотиков, так и лечили. Также обязательно нужен был покой и гигиена. Изоляция от окружающих, чтобы не заразить», — рассказывает о методах лечения того времени Юлия Маршинцева.

В условиях отсутствия медикаментозного лечения, акцент делался на общеукрепляющие меры, изоляцию больных для предотвращения распространения инфекции и поддержание гигиены, насколько это было возможно в тогдашних условиях.

Таким образом, сочетание неблагоприятных социальных и климатических факторов, а также отсутствие современных медицинских средств, делали Петербург того времени уязвимым перед туберкулезом.