Какие программы переподготовки есть в Технологическом институте Санкт-Петербурга?

Санкт‑Петербургский государственный технологический институт (СПбГТИ) в 2026 году предлагает программы профессиональной переподготовки для тех, кто хочет получить новую специальность или углубить компетенции в смежной области. Обучение проходит в Центре дополнительного образования (ЦДО) института и даёт возможность приобрести востребованные на рынке труда навыки с опорой на практическую подготовку.

По данным на февраль 2026 года, среди популярных программ переподготовки — аддитивные технологии, информационные системы в химической технологии, производственная безопасность производств энергонасыщенных материалов, радиационный контроль, саморегулирование в строительной отрасли, управление охраной труда, управление человеческими ресурсами, химические технологии получения тонких плёнок, а также ядерная и радиационная безопасность на объектах использования ядерной энергии.

Программы рассчитаны на студентов бакалавриата (3–4 курсы), специалитета (4–5 курсы) и магистратуры (1–2 курсы). Это позволяет совмещать основное образование с получением дополнительных компетенций — ценный актив на рынке труда.

Обучение построено с акцентом на практику: слушатели работают с современным оборудованием и осваивают актуальные методики. В одном семестре допускается обучение только по одной программе — это гарантирует глубокое погружение в материал и качественное освоение навыков.

По итогам обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, который признаётся работодателями. Кроме того, Центр дополнительного образования сотрудничает с предприятиями Санкт‑Петербурга, что даёт слушателям возможность проходить стажировки и налаживать профессиональные контакты.

