Многолетники уникальной красоты - цветут десятилетиями без ухода: каждый год сад выглядит роскошно до зимы

Лучшие многолетники для тех, кто не любит возиться в земле

Каждый дачник мечтает о саде, который цветет с весны до холодов, но не заставляет работать без выходных. Секрет прост: сделать ставку на многолетники. Однажды посадили - и любуешься годами.

Одни из лучших кандидатов на эту роль - молочаи, или эуфорбии. Они удивляют разнообразием и при этом выносят любую погоду.

legion-media

Возьмем, к примеру, сорт «Бонфайер». Этот малыш ростом всего 30–50 см похож на живой костер. Весной его листья горят оранжевым и красным, летом куст покрывается желтыми цветами, а осенью становится пурпурным. Красиво и без хлопот, отмечает автор.

Почему его любят?

Он засухоустойчив, растет даже на бедной земле и не болеет. Единственное, что ему нужно - солнце и хороший дренаж. В тени окраска поблекнет, а от лишней воды корни сгниют.

Но мир молочаев не ограничивается одним сортом. Если хотите высокий (до метра) - берите средиземноморский с голубоватой листвой. Нужен пурпурный акцент - присмотритесь к сорту Пурпурея. А для любителей пестрых листьев есть вариегатные формы.

Интересно, что все молочаи ядовиты: их млечный сок может вызвать ожоги. Так что работайте в перчатках. Зато зимовать они остаются прямо в грунте - достаточно слегка прикрыть корни мульчей.

Комбинируя разные сорта, легко создать сад, который будет менять краски сам, без вашего участия. Весной - оранжевый, летом - желто-зеленый, осенью - багряный. И так до 15 лет на одном месте.

Так что, если хотите красоту без лишних усилий, присмотритесь к молочаям. Они не подведут.

