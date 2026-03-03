Городовой / Вопросы о Петербурге / Где в Санкт-Петербурге искать бюджетные квартиры?
Где в Санкт-Петербурге искать бюджетные квартиры?

Опубликовано: 3 марта 2026 10:55
 Проверено редакцией
новостройка
Где в Санкт-Петербурге искать бюджетные квартиры?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Для поиска бюджетного жилья в Санкт-Петербурге можно рассмотреть варианты в новостройках на окраинах города, например в Пушкинском районе. 

В 2026 году бюджетные квартиры в Санкт-Петербурге можно найти в новостройках на окраинах города или в районах с менее развитой инфраструктурой. Цены зависят от локации, площади квартиры, стадии строительства и класса жилья.

Новостройки в Пушкинском районе

Один из самых недорогих районов — Пушкинский. Здесь активно застраиваются кварталы близ Колпина, вдоль Московского шоссе и в Шушарах. Например, в ЖК «Алексеевский квартал» (пос. Шушары) можно найти квартиры по доступным ценам. Сдача комплекса уже состоялась — в I квартале 2026 года.

ЖК «Вольта». В этом комплексе на проспекте Энергетиков представлены студии площадью около 20 м². Сдача — II квартал 2026 года.

Советы по поиску

  • Используйте онлайн-платформы. Сайты вроде Яндекс Недвижимости, Домклик, Циан и другие позволяют фильтровать предложения по цене, количеству комнат, району, стадии строительства и другим параметрам.
  • Рассмотрите студии и однокомнатные квартиры. Они обычно дешевле многокомнатных.
  • Обратите внимание на районы за КАД. Например, Красногвардейский (ЖК «Цветной город») или Колпинский (ЖК «Новое Колпино») часто предлагают более доступные варианты.
  • Изучите программы господдержки. Если вы подходите под критерии, можно воспользоваться семейной ипотекой, IT-ипотекой или другими льготными программами.
  • Проверьте юридическую чистоту сделки. В периоды экономической нестабильности возрастает риск столкнуться с мошенничеством или квартирами с «сюрпризами» (банкротные торги, использование материнского капитала без выделения долей и т. д.).
  • Сравните предложения нескольких застройщиков. Иногда у разных девелоперов цены на квартиры в одном районе могут существенно различаться.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
