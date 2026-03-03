Масло стареет в 5 раз быстрее – одна привычка губит двигатель каждый день: она есть у 90% водителей

Что сокращает срок службы масла двигателя в 5 раз

Считается, что в среднем масло в двигателе нужно менять 1 раз в 12000-15000 километров. Но в большинстве случаев оно теряет свои свойства гораздо раньше. И этому способствует распространенная привычка 90% водителей, которая губит двигатель каждый день.

По словам эксперта компании Tamasha Константина Ожогина, короткие поездки менее 10 километров, особенно зимой, гораздо вреднее для масла и мотора, нежели многочасовая езда по трассе. Ведь двигатель работает не по пробегу, а по моточасам.

В городе 100 километров – это где-то 5 часов, в то время как на автотрассе – всего 1 час. Таким образом, во время коротких поездок масло стареет в 5 раз быстрее.

Рабочая температура

Во время езды в городе, особенно зимой, моторное масло не успевает набрать рабочую температуру в 90-100 градусов. В лучшем случае она поднимается до 70, а в холодное время года и того меньше.

Legion-Media

В результате в картере двигателя скапливается конденсат, и образуется эмульсия. Недогоревший бензин разбавляет масло, ослабляя его защитные свойства. Больше всего двигатель изнашивается в первую минуту запуска, пока масло не прогрелось и только поднимается по каналам.

Как часто нужно менять масло на самом деле

С учетом российского климата, многочасовых пробок и необходимости ежедневных коротких поездок автоэксперт порекомендовал менять масло в 2 раза чаще, чем советуют автопроизводители: хотя бы 1 раз в 7500 километров.

Как понять, что масло устарело раньше срока и его пора срочно менять

Начал гореть или мигать индикатор давления масла при прогретом двигателе на холостых оборотах.

Масло на щупе начало пахнуть бензином.

Масло стало чересчур темным или подозрительно светлым.

На крышке появилась белая эмульсия.

Как снизить вред от коротких поездок

Менять масло не 1 раз в 15000 километров, а 1 раз в 7000.

Выбирать синтетическое масло с вязкостью 0W-20 или 5W-30. Оно быстрее прокачивается в морозы.

Зимой прогревайте мотор как минимум 1,5 минуты после запуска.

Ежемесячно ездите 30-40 километров по трассе. Это выпарит влагу и очистит систему.

