Масло стареет в 5 раз быстрее – одна привычка губит двигатель каждый день: она есть у 90% водителей
Масло стареет в 5 раз быстрее – одна привычка губит двигатель каждый день: она есть у 90% водителей

Опубликовано: 3 марта 2026 11:34
 Проверено редакцией
Legion-Media
Что сокращает срок службы масла двигателя в 5 раз 

Считается, что в среднем масло в двигателе нужно менять 1 раз в 12000-15000 километров. Но в большинстве случаев оно теряет свои свойства гораздо раньше. И этому способствует распространенная привычка 90% водителей, которая губит двигатель каждый день.

По словам эксперта компании Tamasha Константина Ожогина, короткие поездки менее 10 километров, особенно зимой, гораздо вреднее для масла и мотора, нежели многочасовая езда по трассе. Ведь двигатель работает не по пробегу, а по моточасам.

В городе 100 километров – это где-то 5 часов, в то время как на автотрассе – всего 1 час. Таким образом, во время коротких поездок масло стареет в 5 раз быстрее.

Рабочая температура

Во время езды в городе, особенно зимой, моторное масло не успевает набрать рабочую температуру в 90-100 градусов. В лучшем случае она поднимается до 70, а в холодное время года и того меньше.

Legion-Media
Legion-Media

В результате в картере двигателя скапливается конденсат, и образуется эмульсия. Недогоревший бензин разбавляет масло, ослабляя его защитные свойства. Больше всего двигатель изнашивается в первую минуту запуска, пока масло не прогрелось и только поднимается по каналам.

Как часто нужно менять масло на самом деле

С учетом российского климата, многочасовых пробок и необходимости ежедневных коротких поездок автоэксперт порекомендовал менять масло в 2 раза чаще, чем советуют автопроизводители: хотя бы 1 раз в 7500 километров.

Как понять, что масло устарело раньше срока и его пора срочно менять

  • Начал гореть или мигать индикатор давления масла при прогретом двигателе на холостых оборотах.
  • Масло на щупе начало пахнуть бензином.
  • Масло стало чересчур темным или подозрительно светлым.
  • На крышке появилась белая эмульсия.

Как снизить вред от коротких поездок

  • Менять масло не 1 раз в 15000 километров, а 1 раз в 7000.
  • Выбирать синтетическое масло с вязкостью 0W-20 или 5W-30. Оно быстрее прокачивается в морозы.
  • Зимой прогревайте мотор как минимум 1,5 минуты после запуска.
  • Ежемесячно ездите 30-40 километров по трассе. Это выпарит влагу и очистит систему.

Ранее мы сообщали, сколько времени нужно проехать, чтобы зарядить аккумулятор зимой.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
