Улица, которой нет на картах: секретное название «Зольной» в Ленинграде, о котором молчали 50 лет

В северной части Петербурга, среди промышленных кварталов и транспортных развязок, тянется улица с необычным названием — Зольная.
Улица появилась в 1930-е годы на окраине Ленинграда. Своё имя она получила от золоотвала — сюда свозили отходы работы местных предприятий. Пепел и шлак откладывались на пустырях, формируя своеобразный индустриальный пейзаж, который и закрепился в городских названиях.
Любопытно, что в 1980-е годы параллельно существовало другое обозначение — дорога на Дачу Долгорукова. Оно было связано с одноимённой железнодорожной станцией и промышленной зоной, к которой вёл этот проезд. Лишь в 1993 году официально закрепилось привычное для жителей название — Зольная.
Мост через Оккервиль
В 1957 году здесь построили Большой Яблоновский мост через реку Оккервиль, связавший район с другими улицами и кварталами. Первоначально он использовался для вывоза продукции с асфальтобетонного завода, а со временем стал частью транспортной сети города.
Сегодня
Несмотря на промышленное происхождение, улица постепенно изменилась. Теперь здесь проходят трамваи, троллейбусы и автобусы, выросли современные здания и торговые комплексы. Но в самом названии "Зольная" по-прежнему звучит память о времени, когда заводские отходы определяли облик этой окраины.