Почему СССР прятал эти ёлочные игрушки? Подробности 1930-х годов, которые расскажут о прошлом больше, чем учебник
Почему СССР прятал эти ёлочные игрушки? Подробности 1930-х годов, которые расскажут о прошлом больше, чем учебник

Опубликовано: 1 января 2026 15:15
Санкт-Петербургский музей игрушки
Городовой ру

На маленькой площади в Петербурге хранится целый мир истории и искусства.

Санкт-Петербургский музей игрушки открылся в мае 1997 года. Он стал одним из первых негосударственных музеев города и вторым подобным учреждением в России после Сергиево-Посадского музея игрушки.

Его создатели видели цель не только в сохранении детских реликвий, но и в признании игрушки особым видом искусства.

Коллекция и пространство

Сегодня на балансе музея числится более 17 тысяч предметов, из них почти 15 тысяч — в основном фонде. Экспозиционно-выставочная площадь невелика — около 130 квадратных метров, но постоянно обновляется.

    В отдельной зоне проходят временные выставки, а за кулисами работает фондохранилище, реставрационные мастерские и экспертная группа.

    Чем удивит

    Коллекция формируется за счёт авторских и промышленных игрушек из разных стран. Здесь можно увидеть как старинные экземпляры, так и современные работы художников из России, СНГ и Европы.

    Особая ценность — редкие экспонаты, которые редко встретишь даже в крупных государственных собраниях.

    • Африканские игрушки XX века, которые дают представление о культуре далеких стран.
    • Коллекция китайской игрушки V века — настоящая археологическая редкость.
    • Авторские украшения для новогодней ёлки 1930-х годов, сохранившие атмосферу той эпохи.
    • Теневой индонезийский театр первой половины XX века, который до сих пор можно использовать для представлений.

    Регулярно проходят тематические выставки — от «Театра в традиционной культуре и детской комнате» до проектов современных мастеров. Музей устраивает конкурсы, конференции, семинары и экскурсии для детей и взрослых.

    А ещё здесь работает арт-терапевтическая студия ART BAG, где занятия превращают игру в способ общения и творчества.

    Атмосфера

    Петербургский музей игрушки — это не только собрание экспонатов, но и пространство живого общения. Здесь игрушку показывают как культурный код, отражение эпохи и зеркало детских мечтаний.

    Елизавета Астахова
