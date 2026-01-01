Почему СССР прятал эти ёлочные игрушки? Подробности 1930-х годов, которые расскажут о прошлом больше, чем учебник

Санкт-Петербургский музей игрушки открылся в мае 1997 года. Он стал одним из первых негосударственных музеев города и вторым подобным учреждением в России после Сергиево-Посадского музея игрушки.
Его создатели видели цель не только в сохранении детских реликвий, но и в признании игрушки особым видом искусства.
Коллекция и пространство
Сегодня на балансе музея числится более 17 тысяч предметов, из них почти 15 тысяч — в основном фонде. Экспозиционно-выставочная площадь невелика — около 130 квадратных метров, но постоянно обновляется.
В отдельной зоне проходят временные выставки, а за кулисами работает фондохранилище, реставрационные мастерские и экспертная группа.
Чем удивит
Коллекция формируется за счёт авторских и промышленных игрушек из разных стран. Здесь можно увидеть как старинные экземпляры, так и современные работы художников из России, СНГ и Европы.
Особая ценность — редкие экспонаты, которые редко встретишь даже в крупных государственных собраниях.
- Африканские игрушки XX века, которые дают представление о культуре далеких стран.
- Коллекция китайской игрушки V века — настоящая археологическая редкость.
- Авторские украшения для новогодней ёлки 1930-х годов, сохранившие атмосферу той эпохи.
- Теневой индонезийский театр первой половины XX века, который до сих пор можно использовать для представлений.
Регулярно проходят тематические выставки — от «Театра в традиционной культуре и детской комнате» до проектов современных мастеров. Музей устраивает конкурсы, конференции, семинары и экскурсии для детей и взрослых.
А ещё здесь работает арт-терапевтическая студия ART BAG, где занятия превращают игру в способ общения и творчества.
Атмосфера
Петербургский музей игрушки — это не только собрание экспонатов, но и пространство живого общения. Здесь игрушку показывают как культурный код, отражение эпохи и зеркало детских мечтаний.