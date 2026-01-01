Городовой / Общество / «Тут есть некоторые нюансы»: правда ли, что женщины болеют чаще мужчин
«Тут есть некоторые нюансы»: правда ли, что женщины болеют чаще мужчин

Опубликовано: 1 января 2026 14:00
 Проверено редакцией
globallookpress/ Belkin Alexey

Как пол влияет на здоровье?

Вопрос о том, кто болеет чаще — мужчины или женщины, — давно вызывает споры.

Порталу «Городовой» удалось прояснить эту тему с врачом-терапевтом и кардиологом Юлией Маршинцевой, которая поделилась интересными деталями о влиянии гормонов на иммунитет.

Врожденный иммунитет: женская сила или слабость?

Маршинцева Юлия
Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог
«Тут есть некоторые нюансы, особенно это касается гормонального фона», — начинает свой рассказ Юлия Маршинцева.

Она отмечает, что «иммунитет у женщин считается более врожденным, сильным, нежели у мужчин». Этот «врожденный адаптивный иммуноответ» у женщин проявляется более выраженно.

Это приводит к парадоксальному, на первый взгляд, выводу:

«И поэтому женщины, естественно, болеют, и не без этого, но больше, скажем так, не так тяжело, как мужчины, и не так длительно».

Иными словами, женщины чаще подвержены простудам и вирусным заболеваниям, но переносят их, как правило, легче и быстрее.

Эстроген: двойная игра гормона

Секрет кроется в сложной гормональной системе.

«Но зато женщины как раз из-за своих гормонов. Эстроген в частности, с одной стороны он нас защищает, с другой стороны нет», — поясняет врач.

Эстроген, женский половой гормон, действительно обладает двояким действием.

«То есть эстроген как раз усиливает иммунный ответ, а тестостерон у мужчин его подавляет», — объясняет Маршинцева.

Это может объяснять, почему мужчины, с их более низким уровнем эстрогена и высоким тестостероном, иногда тяжелее переносят инфекционные заболевания.

Цена эстрогена: аутоиммунные заболевания

Однако, повышенный уровень эстрогена имеет и обратную сторону.

«Но в то же время из-за того, что эстроген этот у нас есть, мы чаще болеем заболеваниями, которые считаются аутоиммунными», — указывает терапевт.

Аутоиммунные заболевания — это состояния, при которых иммунная система по ошибке атакует собственные клетки организма.

«То есть щитовидная железа, потом гормонозависимые органы, да, это малый таз органов, женские органы», — перечисляет Юлия Маршинцева.

Таким образом, хотя эстроген и помогает организму бороться с инфекциями, он же может делать женщин более предрасположенными к развитию хронических аутоиммунных состояний, затрагивающих репродуктивную систему и щитовидную железу.

Выводы: не абсолютная истина, а тенденции

Важно понимать, что эти наблюдения касаются общих тенденций. Индивидуальные особенности организма, образ жизни, наследственность и множество других факторов играют не менее важную роль в состоянии здоровья как мужчин, так и женщин.

Однако, знание о влиянии гормонального фона может помочь лучше понимать особенности своего организма и принимать своевременные меры для поддержания здоровья.

Ксения Пронина Федор Никонов
