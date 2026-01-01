«Нашедший обязан передать ее государству»: что будет, если кладоискатель найдет в Петербурге ценную находку

Где действительно можно найти наследие империи?

Санкт-Петербург — город с имперским прошлым, где богатство знати и тревоги смутных времен породили неисчислимое количество легенд о спрятанных сокровищах.

Архитектурный фотограф и дизайнер, автор проекта "Архитектура петербургского настроения" Любовь Черник делится своим взглядом на самые известные “кладбища” Петербурга и его окрестностей.

Она отделила мифы от бытовых, но ценных находок.

Легендарные тайники: От Фаберже до Александровской колонны

«Разумеется, существует масса петербургских легенд о местах, где, наверняка, зарыт клад», — отмечает Любовь Черник.

Среди самых громких имен фигурирует Карл Фаберже, чей клад, по слухам, может быть спрятан на его даче в Левашово.

Не менее известна история о сокровищах Матильды Кшесинской, которые могли быть зарыты как на даче в Стрельне, так и в ее особняке на улице Куйбышева.

Городские легенды о кладах не ограничиваются личным имуществом:

«А также “золотая заклепка Большеохтинского моста”, “люстра купцов Елисеевых”, “клад в основании памятника Екатерине II” и даже “ящик с шампанским под основанием Александровской колонны”».

Эти истории, скорее, служат атмосферным дополнением к архитектурному облику города, нежели реальными ориентирами для кладоискателей.

Затопленное золото и средневековые тайны

Существуют и более древние, менее популярные мифы.

Например, затопленная шведская казна вместе с королевской короной на месте крепости Ниеншанц (Охтинский мыс), или средневековый клад викингов на Черной речке (поселок Молодежное).

Реальные находки: Ценность бытовых сокровищ

Несмотря на обилие мифов, Любовь Черник подчеркивает в беседе с порталом «Городовой»:

«Все это лишь мифы. Однако совершенно точно можно сказать, что время от времени имеют место бытовые находки».

Эти находки, хотя и не достигают масштабов клада Нарышкиных, представляют большую историческую ценность.

«Монеты петровской эпохи дачники часто находят у себя в огороде в предместьях Петербурга».

Шведские монеты вполне реально обнаружить, скажем, в Копорье.

Множество ценных вещей находят и обычные жители, например, в Старой Ладоге. Реальной областью поисков является и морская археология:

«На дне Финского залива находятся многочисленные затонувшие корабли, некоторые из которых содержат ценные грузы».

Важно помнить юридический аспект: