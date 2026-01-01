«Французы придумали»: в чем разница между холодцом, заливным и студнем

Кулинарный мир полон нюансов, и даже самые, казалось бы, простые блюда могут таить в себе секреты.

На портале «Городовой» шеф-повар Павел Шолохов взялся пролить свет на извечный вопрос: чем же холодец отличается от студня?

Оказывается, разница не так велика, как может показаться на первый взгляд, и кроется она преимущественно в ингредиентах и процессе приготовления.

«Отличие от холодца от студня только в том, что, если в холодец добавляют в основном говядину, говяжьи кости, то студень варится, там, из курицы, из свинины», — поясняет шеф-повар.

То есть, основное различие кроется в выборе мяса и костной основы. Если для холодца чаще всего используют говядину, то студень нередко готовят из птицы или свинины.

От кости до желе: Почему холодец — это целая философия

В кулинарной истории существует мнение, что французская кухня оказала значительное влияние на формирование подобных блюд.

«Бытует мнение, что это французы придумали», — отмечает Павел Шолохов.

Однако, по его словам, французы пошли несколько иным путем, создав «заливное».

«Французы как раз-таки взяли за основу холодец, но только его немножко переделали и сделали так называемое заливное», — рассказывает шеф-повар.

Заливное, в отличие от традиционного холодца, готовится иначе.

«Просто там кости не вываривают, там как раз-таки делают слабенький, чистый и прозрачный бульон, добавляют в него желатин либо агар-агар».

Получается, что заливное — это более быстрый и упрощенный вариант, где желатин или агар-агар берут на себя функцию загустителя, который в холодце достигается путем длительного вываривания костей.

14 часов ожидания: Сколько стоит идеальный холодец?

Длительность приготовления — еще одно важное отличие.

«Так как холодец, если ставить варить, то это очень долгий процесс», — подчеркивает Шолохов.

«Люди по 12-14 часов вываривают эти кости, чтобы получилось, чтобы само загустело, застыло желе на холодце».

Такая кропотливая работа требует времени и терпения, но именно она позволяет достичь той самой, уникальной текстуры и насыщенного мясного вкуса, которые ценятся в холодце.

«То есть рецептов множество», — заключает шеф-повар.

Он отметил, что, несмотря на кажущуюся простоту, приготовление холодца — это целое искусство, где каждый нюанс имеет значение.