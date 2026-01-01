Городовой / Город / История оживает: отправьте письмо из Эрмитажа, как в 1970-м
История оживает: отправьте письмо из Эрмитажа, как в 1970-м

Опубликовано: 1 января 2026 16:15
История оживает: отправьте письмо из Эрмитажа, как в 1970-м
Теперь посетители могут не только любоваться шедеврами.

Почта в музее? В Петербурге возможно и такое: открытку теперь можно отправить прямо из Эрмитажа.

25 января 2024 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа открылось отделение Почты России. Оно стало продолжением сотрудничества музея и почтовой службы, начатого ещё в 1970 году, когда первое "эрмитажное" почтовое отделение работало в Зимнем дворце.

Современные услуги в историческом здании

Новое отделение № 191181 расположено на Дворцовой площади, 6/8. Оно работает пять дней в неделю и предоставляет полный спектр современных почтовых и финансовых услуг: отправка писем и посылок, оплата коммунальных услуг, подписка на издания.

Открытка прямо из Эрмитажа

Особый интерес для посетителей — возможность отправить открытку или письмо с эрмитажной маркой и штемпелем. Для коллекционеров и туристов это превращается в уникальный сувенир, который хранит не только изображение, но и атмосферу Петербурга.

Традиция, которая продолжается

Эрмитаж и Почта России регулярно проводят совместные акции — в музее проходят торжественные гашения марок, посвящённые памятным событиям в истории музея.

Переезд отделения в Главное штабное здание стал частью программы "Большой Эрмитаж", укрепляющей культурные связи между регионами страны.

Елизавета Астахова
