История оживает: отправьте письмо из Эрмитажа, как в 1970-м

Почта в музее? В Петербурге возможно и такое: открытку теперь можно отправить прямо из Эрмитажа.
25 января 2024 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа открылось отделение Почты России. Оно стало продолжением сотрудничества музея и почтовой службы, начатого ещё в 1970 году, когда первое "эрмитажное" почтовое отделение работало в Зимнем дворце.
Современные услуги в историческом здании
Новое отделение № 191181 расположено на Дворцовой площади, 6/8. Оно работает пять дней в неделю и предоставляет полный спектр современных почтовых и финансовых услуг: отправка писем и посылок, оплата коммунальных услуг, подписка на издания.
Открытка прямо из Эрмитажа
Особый интерес для посетителей — возможность отправить открытку или письмо с эрмитажной маркой и штемпелем. Для коллекционеров и туристов это превращается в уникальный сувенир, который хранит не только изображение, но и атмосферу Петербурга.
Традиция, которая продолжается
Эрмитаж и Почта России регулярно проводят совместные акции — в музее проходят торжественные гашения марок, посвящённые памятным событиям в истории музея.
Переезд отделения в Главное штабное здание стал частью программы "Большой Эрмитаж", укрепляющей культурные связи между регионами страны.