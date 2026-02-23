Города России, в которых голодным никто не останется: здесь очень вкусная национальная кухня - что попробовать

Некоторые города России славятся не только достопримечательностями, но и вкусной едой. Многие туристы съезжаются в эти места ради местной кухни. Особенно выделяются Нижний Новгород, Калининград и Петрозаводск. В них точно никто не остается голодным.
Петрозаводск
«Символы Карелии — морошка и калитки. Калитки — это пирожки, похожие на ватрушки, только овальной формы и из ржаного теста. Традиционная начинка для калиток — пшено или картошка. Морошка — болотная ягода ярко-оранжевого цвета, очень сочная. Из нее делают варенье, но еще вкуснее моченая морошка», - сообщает Мария Кузнецова на сайте «Т-Ж».
В Петрозаводске обязательно стоит попробовать озерную рыбу, лосятину, медвежатину. Особой популярностью пользуется уха из лосося на сливках (лохикейто), так как она является национальным блюдом Карелии.
Нижний Новгород
«Когда читаешь меню, ощущаешь себя героем пьесы Островского: жаренный в сметане карп, стерлядь, уха из осетрины, щучья икра, телячий язык, студень, пирожки с груздями», - рассказал источник.
В качестве деликатеса здесь подают мозговые кости. Их консистенция чем-то напоминает студень, но вкус является более насыщенным. В городе есть множество ресторанов, в которых одинаково вкусно.
Калининград
Главным сокровищем Калининграда является марципан. Этот десерт готовится из миндальной муки и сиропа. В этом городе марципан готовят иначе: в него добавляют больше горького миндаля, а также используют розовую воду. После выпекания десерт получается более ароматным.
В городе можно даже найти два музея марципана. Здесь получится узнать историю лакомства, сходить на экскурсию и украсить фигурку из марципановой массы. Также можно посетить мастер-класс, на который нужно записываться заранее, так как он проходит только по субботам.
