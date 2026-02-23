Городовой / Полезное / Города России, в которых голодным никто не останется: здесь очень вкусная национальная кухня - что попробовать
Города России, в которых голодным никто не останется: здесь очень вкусная национальная кухня - что попробовать

Опубликовано: 23 февраля 2026 22:24
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие города России порадуют туристов вкусной кухней

Некоторые города России славятся не только достопримечательностями, но и вкусной едой. Многие туристы съезжаются в эти места ради местной кухни. Особенно выделяются Нижний Новгород, Калининград и Петрозаводск. В них точно никто не остается голодным.

Петрозаводск

legion-media
legion-media

«Символы Карелии — морошка и калитки. Калитки — это пирожки, похожие на ватрушки, только овальной формы и из ржаного теста. Традиционная начинка для калиток — пшено или картошка. Морошка — болотная ягода ярко-оранжевого цвета, очень сочная. Из нее делают варенье, но еще вкуснее моченая морошка», - сообщает Мария Кузнецова на сайте «Т-Ж».

В Петрозаводске обязательно стоит попробовать озерную рыбу, лосятину, медвежатину. Особой популярностью пользуется уха из лосося на сливках (лохикейто), так как она является национальным блюдом Карелии.

Нижний Новгород

legion-media
legion-media

«Когда читаешь меню, ощущаешь себя героем пьесы Островского: жаренный в сметане карп, стерлядь, уха из осетрины, щучья икра, телячий язык, студень, пирожки с груздями», - рассказал источник.

В качестве деликатеса здесь подают мозговые кости. Их консистенция чем-то напоминает студень, но вкус является более насыщенным. В городе есть множество ресторанов, в которых одинаково вкусно.

Калининград

legion-media
legion-media

Главным сокровищем Калининграда является марципан. Этот десерт готовится из миндальной муки и сиропа. В этом городе марципан готовят иначе: в него добавляют больше горького миндаля, а также используют розовую воду. После выпекания десерт получается более ароматным.

В городе можно даже найти два музея марципана. Здесь получится узнать историю лакомства, сходить на экскурсию и украсить фигурку из марципановой массы. Также можно посетить мастер-класс, на который нужно записываться заранее, так как он проходит только по субботам.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какому российскому городу уже более 1270 лет.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
