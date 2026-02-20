Старинное село России, которому более 1270 лет: первая столица Древней Руси - где расположено и что посетить

Какое российское село стало первой столицей Древней Руси

Древние города привлекают туристов своей историей, достопримечательностями. К таким можно отнести и Старую Ладогу. Это село старше Москвы, ведь ему уже более 1270 лет.

Именно Старая Ладога стала первой столицей Древней Руси. Также это село называют «матерью русских городов». Здесь есть множество интересных достопримечательностей, которые стоит посетить каждому туристу.

Староладожская крепость

legion-media

«Древняя крепость – самое сердце Старой Ладоги. Находится она на Ладожском мысе, рядом с местом, где река Ладожка впадает в Волхов. Когда-то защитная постройка включала в себя пять пушечных башен, которые в высоту достигали 16-19 метров, толщина стен доходила до 7 метров, а в высоту – от 7 до 12 метров», - сообщает портал «КП».

Вход на территорию крепости платный, но взрослый билет стоит всего 50 рублей. Для студентов и пенсионеров цена еще ниже – 20 рублей. Именно эта крепость представляет собой музей-заповедник. Здесь можно узнать историю села, увидеть археологические находки.

Церковь Святого Дмитрия Солунского

legion-media

Сооружение полностью сделано из дерева, оно было построено в XVII веке после событий Смутного времени. Здесь также можно увидеть музейную экспозицию, посвященную истории храмов.

Церковь Святого Георгия

legion-media

«На территории крепости вы также увидите церковь Святого Георгия – еще один символ Старой Ладоги. Белокаменный храм XII века является памятником мировой архитектуры. Здание выполнено в узнаваемом новгородском стиле», - рассказал источник.

Памятник Рюрику и Вещему Олегу

На старинной Варяжской улице можно увидеть памятник двум князьям – Рюрику и Олегу Вещему. Он был открыт недавно – в 2015 году, но уже стал важной достопримечательностью.

Никольский мужской монастырь

legion-media

Обитель была основана в XIII веке князем Александром Невским. Монастырь действует до сих пор, чем привлекает паломников со всего мира. Он находится на левом берегу реки Волхов.

Что попробовать

Здесь можно попробовать пироги с различными начинками и старорусские щи. Рядом с достопримечательностями есть несколько ресторанов и кафе с низкими ценами. Средний чек обычно не превышает 500 рублей.

