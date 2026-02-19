Российский город, основанный на 3 века раньше Москвы: историческое наследие тут на каждом шагу - что посетить

Тихий и уютный город, который богат на исторические достопримечательности

От шумных и пыльных мегаполисов можно быстро устать, поэтому российские туристы все чаще отдают предпочтение небольшим городам с богатой историей. Именно в таких местах можно отдохнуть и расслабиться. Отличным вариантом для посещения станет Муром.

Этот город не так популярен среди туристов, но здесь есть что посмотреть. Муром на три века старше Москвы, при этом в нем сохранилось все историческое наследие. Обязательно стоит посетить следующие достопримечательности.

Площадь 1100-летия Мурома

Впервые эта площадь упоминалась в летописях в 1565 году. За это время она несколько раз меняла свои названия. Здесь можно увидеть фонтан, правительственные здания, скамейки, клумбы. Рядом находятся Торговые ряды и городской рынок.

Николо-Набережная церковь

legion-media

«Деревянный храм на этом месте стоял очень давно. Главными прихожанами были рыбаки и купцы, которые торговали окской рыбой. В начале XVIII века муромцы возвели каменную церковь, а в начале XIX столетия к ней построили колокольню и трапезную. Изящный пятиглавый храм возвышается над Окой, у его подножья расположен святой источник», - сообщает «КП».

Муромский вантовый мост

legion-media

Этот мост не имеет ничего общего с древней историей, но он уже давно стал одной из визитных карточек города. Его построили в 2009 году. В ночное время суток мост имеет красочную подсветку.

Свято-Троицкий монастырь

Эта обитель XVII века была построена на деньги местного купца Тарасия Борисова. Туристов привлекает красивый декор, шатровая колокольня. Здесь можно поклониться мощам святых Петра и Февронии.

Церковь Космы и Дамиана

«Самый старый храм города появился в середине XVI века по указу русского царя Иоанна IV Грозного. Муромская церковь выделяется необычной архитектурой. Кубическое основание венчает 16-гранный шатер высотой 12 м с маленькой луковичной главкой и крестом», - рассказал источник.

Памятник Илье Муромцу

legion-media

В этом городе можно увидеть роскошный памятник былинному герою. Он находится на склоне холма, откуда открывается вид на набережную Оки. Высота памятника составляет 21 метр.

Былинный камень

При въезде в город со стороны Владимира можно увидеть массивный камень, на котором вырезан былинный богатырь. Такой необычный памятник находится возле шоссе с 1967 года.

Спасо-Преображенский монастырь

legion-media

«Православная обитель была создана в 1096 году князем Глебом Владимировичем, а своего расцвета достигла при царе Иоанне IV Грозном. Именно по его воле опытные зодчие построили большой собор и несколько каменных зданий», - сообщает «КП».

Ранее портал «Городовой» рассказал, в каком российском городе полностью сохранилась атмосфера Древней Руси.