Древний российский город, основанный в 1147 году: славится не только архитектурой - что посмотреть и попробовать

Старинный город России с уютной атмосферой

Для любителей старинных городов с богатой историей и большим количеством достопримечательностей есть весьма интересный вариант. Речь идет о Вологде – городе, который находится на северо-западе страны. Здесь сохранилось множество памятников архитектуры, которые стоит увидеть каждому туристу.

Вологодский кремль

Каменное здание было заложено царем Иваном Грозным, но оно не достроилось до конца. От бывших укреплений здесь остались рвы, остатки земляных валов и Архиерейский двор. Туристы также увидят тут колокольню, два собора и корпуса из кирпича, построенные в XVII-XIX веках.

На территории кремля можно посетить интересные выставки. Стоимость входного билета – 150 рублей, если выбираете экскурсию – 200 рублей.

Музей кружева

Это место является одним из самых посещаемых в Вологде. Город славился своим кружевом не только в прошлом, но и сейчас. В залах можно найти лучшие изделия местных мастериц, а также народные костюмы.

Церковь Александра Невского

«Строгий и лаконичный храм возвышается на правом берегу Вологды, в месте, которое раньше называли Известной горой, потому что здесь добывали известь. Первая церковь была деревянной. Каменный храм, дошедший до наших дней, был построен во второй половине XIX столетия», - сообщает «КП».

Картинная галерея

Вологодская картинная галерея занимает четыре здания в городе. Здесь можно увидеть произведения русских и западноевропейских художников. В залах представлены картины Айвазовского, Поленова, Левитана, Маковского, Саврасова, Куинджи и Боровиковского. Также можно найти зал, посвященный вологодским мастерам кисти.

Пречистенская набережная

На правом берегу реки Вологда находится красивая набережная. Тут можно увидеть старые постройки – Красный мост, особняки губернатора, церковь Святого Апостола Андрея Первозванного, палаты монастырского Соляного двора.

Что попробовать

Гастрономическим брендом города является сливочное масло. Его готовят по старинному рецепту, который был предложен еще в XIX веке. Местное сливочное масло имеет более кремовый оттенок, а также ореховый привкус, который отсутствует в обычной продукции.

