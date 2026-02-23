Городовой / Полезное / Древний российский город, основанный в 1147 году: славится не только архитектурой - что посмотреть и попробовать
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
«Парковки России» провалились в СПб: Лискутов хвалит, цифры ругают Город
Древний российский город, основанный в 1147 году: славится не только архитектурой - что посмотреть и попробовать

Опубликовано: 23 февраля 2026 21:42
 Проверено редакцией
Legion-Media
Старинный город России с уютной атмосферой

Для любителей старинных городов с богатой историей и большим количеством достопримечательностей есть весьма интересный вариант. Речь идет о Вологде – городе, который находится на северо-западе страны. Здесь сохранилось множество памятников архитектуры, которые стоит увидеть каждому туристу.

Вологодский кремль

legion-media
legion-media

Каменное здание было заложено царем Иваном Грозным, но оно не достроилось до конца. От бывших укреплений здесь остались рвы, остатки земляных валов и Архиерейский двор. Туристы также увидят тут колокольню, два собора и корпуса из кирпича, построенные в XVII-XIX веках.

На территории кремля можно посетить интересные выставки. Стоимость входного билета – 150 рублей, если выбираете экскурсию – 200 рублей.

Музей кружева

legion-media
legion-media

Это место является одним из самых посещаемых в Вологде. Город славился своим кружевом не только в прошлом, но и сейчас. В залах можно найти лучшие изделия местных мастериц, а также народные костюмы.

Церковь Александра Невского

«Строгий и лаконичный храм возвышается на правом берегу Вологды, в месте, которое раньше называли Известной горой, потому что здесь добывали известь. Первая церковь была деревянной. Каменный храм, дошедший до наших дней, был построен во второй половине XIX столетия», - сообщает «КП».

Картинная галерея

Вологодская картинная галерея занимает четыре здания в городе. Здесь можно увидеть произведения русских и западноевропейских художников. В залах представлены картины Айвазовского, Поленова, Левитана, Маковского, Саврасова, Куинджи и Боровиковского. Также можно найти зал, посвященный вологодским мастерам кисти.

Пречистенская набережная

legion-media
legion-media

На правом берегу реки Вологда находится красивая набережная. Тут можно увидеть старые постройки – Красный мост, особняки губернатора, церковь Святого Апостола Андрея Первозванного, палаты монастырского Соляного двора.

Что попробовать

Гастрономическим брендом города является сливочное масло. Его готовят по старинному рецепту, который был предложен еще в XIX веке. Местное сливочное масло имеет более кремовый оттенок, а также ореховый привкус, который отсутствует в обычной продукции.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой город в прошлом считался защитником русских земель.

Полина Аксенова
Полезное
