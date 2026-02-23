Городовой / Полезное / Доступное жилье и есть работа: топ-5 стран, куда переехали жить тысячи людей из России
Доступное жилье и есть работа: топ-5 стран, куда переехали жить тысячи людей из России

Опубликовано: 23 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
5 стран, в которых обосновались тысячи россиян  

Для тысяч россиян вопрос «хочу уехать» остался в прошлом. Они уже обосновались на новых местах. Самые популярные страны, где нашли дом россияне за последние годы, перечислила блогер "Я Катя. Живу в путешествиях".

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты давно перестали быть местом только для сверхбогатых. Десятки тысяч россиян обосновались в Дубае, работая удалённо, открыв бизнес или получив статус через регистрацию компании. Переезд сюда — про легальную возможность спокойно жить и работать за границей. Аренда жилья начинается от тысячи долларов, но многие делят квартиры с соседями, чтобы сэкономить.

Грузия

Около семидесяти тысяч россиян за последние годы переехали и обосновались в Грузии. Мягкий климат, вкусная еда и аренда от трёхсот долларов создают подходящие условия для переезда. В Тбилиси и Батуми фрилансеры из России чувствуют себя особенно комфортно. Въезд по загранпаспорту без виз, цены ниже подмосковных, а рядом и море, и горы.

Казахстан

За последние два года границу с Казахстаном пересекли сотни тысяч россиян. Причины понятны: рядом, дёшево, без виз, многие граждане Казахстана говорят по-русски. Алматы, Астана и Шымкент стали городами, где легко снять жильё, оформить документы и начать жизнь с чистого листа. Многие уезжали «на время», но живут годами. Работа есть для айтишников, водителей и других специалистов, а продукты и аренда остаются доступными.

Турция

Турция — не только туристическая страна, но и удобное место для постоянной жизни. Алания, Анталья, Стамбул обросли собственной инфраструктурой: русские школы, клиники, адвокаты. Море, солнце и большое русскоязычное сообщество помогают адаптироваться быстро.

Сербия

К россиянам в Сербии относятся максимально лояльно: безвизовый въезд, аренда от 250 долларов, нейтральное отношение местных. Здесь уже сложилась полноценная русская среда — свои врачи, салоны, доставки, сообщества.

Ранее Городовой рассказал, какие вагоны появятся на железных дорогах России.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
