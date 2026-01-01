Тайный ход и говорящие стены: грот «Эхо» в пригороде Петербурга

Романтическая забава XVIII века обросла легендами и превратилась в один из самых мистических уголков дворцового парка.

В 1770-е годы архитектор Антонио Ринальди по заказу князя Григория Орлова построил Гатчинский дворец. Тогда же появилась и необычная "архитектурная забава" — подземная галерея, ведущая к озеру и завершающаяся гротом. Такие сооружения были модным элементом пейзажных парков, создавая романтическую атмосферу.

Эхо и акустические эффекты

Грот получил название благодаря редкой акустике. Шаги и слова в тоннеле многократно повторяются, а сами звуки порой кажутся "осмысленными". Ещё в XIX веке гуляки задавали эхо шуточные вопросы: "Кто нами правил?" — и получали в ответ: "Павел!"

Павел I и легенды о побегах

После Орлова новым хозяином Гатчины стал будущий император Павел I. По преданию, он использовал подземный ход как тайный путь на случай опасности. Позднее появились легенды, что именно через этот тоннель в 1917 году из дворца сбежал глава Временного правительства Александр Керенский.

Семейные прогулки и утраченные тайны

В XIX веке грот и подземный ход использовались и для развлечений. Семья Александра III устраивала здесь прогулки: дети любили появляться у озера прямо из-под земли. Позже вход в тоннель закрыли из-за санитарной зоны водоёма, и он долго был недоступен.

Сегодня

Сегодня подземный ход доступен для экскурсий в составе музея-заповедника "Гатчина", но пройти сквозь него к самому озеру нельзя: вход в грот закрыт. Тем не менее эффект эха всё ещё поражает посетителей, а истории о тайных побегах и заговорах продолжают будоражить воображение.