Ботокс не поможет, если глаза не горят: вот, что выдает возраст

Три кита, на которых держится молодость (и это не крем).

В погоне за вечной молодостью многие обращаются к косметологии, забывая о том, что истинный секрет сияющего вида кроется глубже.

Терапевт и кардиолог Юлия Маршинцева поделилась с порталом «Городовой» своим видением того, как сохранить молодость, и подчеркнула: внешняя гладкость кожи — ничто без внутреннего «огня».

Генетика, стресс и «внутренний огонь»: Главные враги вашей молодости (и как с ними бороться!)

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «Не могу сказать, что только от этого кожа стареет. Нет, конечно, генетику не забываем, что есть генетические наследственные факторы», — отмечает доктор Маршинцева , признавая роль генетики.

Но помимо генетической предрасположенности, существуют и другие факторы, на которые можно и нужно влиять.

«Поэтому защищаем кожу, если хотим, чтобы она выглядела моложе».

Ключевую роль играют и другие аспекты здорового образа жизни:

«Потом спорт, естественно, кардионагрузки, никто не отменял, это полезно, уже доказано, для сердца и сосудов, соответственно, и для здоровья тоже».

Закаливание с детства также способствует укреплению иммунитета, «бодрости духа, и силы, и кожи».

Не менее важна борьба со стрессом:

«Убираем стрессы, насколько это возможно».

Жители мегаполисов, как правило, «живут всегда в стрессе», поэтому важно находить время для отдыха:

«Если есть возможность, по выходным хотя бы надо уезжать куда-то за город, ближе к лесу и там расслабляться».

Почему морщины не страшны, если жизнь в радость?

Но главное по мнению доктора Маршинцевой — это психологическая составляющая.

«Если у человека горит глаз, если можно так сказать, то есть тяга к жизни, удовольствие от жизни он получает. Какая бы кожа с морщинами ни была, человек всегда будет выглядеть моложе с таким взглядом».

И наоборот:

«Когда кожа гладкая, что сейчас часто девушки делают, разглаживают, ботокс используют, а глаз не горит, и потухший взгляд. Тем самым выглядят они старше людей, у кого уже есть морщина и бодрость духа присутствует».

Именно поэтому «психологическая составляющая играет очень большую роль, так же, как и в развитии заболеваний.