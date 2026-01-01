Конец СССР в одной квартире: как хиппи и художники создали главный очаг свободы в Петербурге

В конце 1980-х годов расселённый под ремонт дом на Пушкинской улице облюбовали художники, музыканты и представители альтернативной культуры. В 1989 году именно здесь оформилось сообщество, ставшее символом независимого искусства Петербурга.
В 1992 году появился фонд "Свободная культура" (ныне Товарищество «Свободная культура»), который взял управление арт-центром в свои руки.
Первые музеи и мастерские
В 1998 году в здании открылся первый в России Музей нонконформистского искусства, а также разместилось более тридцати мастерских художников и музыкантов.
С середины 1990-х "Пушкинская-10" стала участником международных сетей культурных центров и представляла Петербург на фестивалях в Нью-Йорке и Варшаве.
Символ места: улица Леннона
Во дворе арт-центра находится вертикальная улица Джона Леннона — арт-объект, уходящий прямо в небо. Она стала одной из самых необычных городских достопримечательностей и символом свободы.
Сегодня
Арт-центр "Пушкинская-10" — это культурный кластер, где соседствуют мастерские, галереи и концертные площадки. Здесь проводят выставки, перформансы и фестивали, сохраняя дух независимой сцены Петербурга.