«Животворящий» бульон: рецепт антипохмельного супа Том-Ям от Ивлева — ставит на ноги после бурной новогодней ночи

Опубликовано: 2 января 2026 10:30
Кадр из шоу «На ножах»

Даже если вы не пропускали ни одной, будете как огурчик.

Праздники закончились, а голова еще гудит? Вместо унылого рассола Константин Ивлев советует ударить по похмельному синдрому супом. Не абы каким, а том-ямом — острым, бодрящим и придающим силы даже тем, кто ночью клялся «никогда больше».

По словам шефа, секретов у этого блюда тысячи, но достаточно взять базовый набор и не усложнять. В трёхлитровую кастрюлю отправляются помидоры, красный лук, имбирь, галангал, шампиньоны, осьминог и креветки.

Всё это тушится с пастой том ям, заливается водой, потом — кокосовое молоко, соевый соус, и, конечно, пучок кинзы.

«Том ям — это бульон. Пьёшь его, и кажется, что вместе с острым вкусом оживает и организм», — признаётся Ивлев в YouTube-шоу.

Главный лайфхак — не жалеть креветок и закладывать их прямо в панцире: так вкус получается насыщеннее. А кинзу добавлять целиком, со стеблями.

Результат — горячая, яркая тарелка, которая возвращает человека к жизни быстрее любой таблетки. И это не просто суп, а гастрономический антидепрессант, способный спасти даже после самого тяжёлого застолья.

Игорь Мустафин
Общество
