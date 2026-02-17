В феврале герань обрезаю под "ноль" – и она прет в рост как угорелая: вся рассыпалась мощными шапками, цветение 10 из 10

Что нужно сделать с геранью в феврале, чтобы зацвела пуще прежнего

Агроном Елена Николаева в своем блоге "60 соток в Сибири" (18+) рассказала, какую процедуру важно провести для герани в феврале, чтобы уже весной она покрылась пышными шапками цветов. Листья будут лезть изумрудные и пушистые, бутоны начнут появляться наперегонки. В результате герань превратится в рокошное облако цветов и будет радовать глаз круглый год.

Обрезка герани

По словам эксперта, в феврале пора черенковать герань. Перед этим важно просушить почву в течение 5-7 дней. Обрезку необходимо проводить острым секатором или ножницами, обработанными перекисью водорода. Если нужен новый пышный куст, то обрезать герань следует "под ноль", оставив маленький побег, чтобы по нему оценивать состояние цветка.

Черенкование герани

Обрезанные черенки необходимо опудрить измельченным активированным углем, чтобы не допустить появления грибковых заболеваний. Отрезать их важно по междуузлиям, чтобы быстрее повились корни. Черенки должны быть одинакового размера, чтобы потом из них можно было сформировать красивый куст в одном горшке. Перед пересадкой черенки важно просушить в течение 3 часов. Укоренять их следует в 0,5-литровых стаканах в вермикулите, предварительно обмокнув в корневин или в фитоклон.

Подкормка "маточника"

На следующий день нужно обязательно подкормить "маточник". Для приготовления удобрения понадобится:

фитоспорин – 1 грамм или 5 миллилитров;

янтарная кислота – 0,2 грамма или 1/2 таблетки;

вода – 1 литр.

Все размешать и полить обрезанную герань под корень, не заливая. Фитоспорин защитит "маточник" от корневой гнили, а янтарная кислота простимулирует активный рост.

Подкормка для наращивания листовой массы

Чтобы превратить сухой пенечек в пышный кустик, следует 1 раз в 2 недели поливать герань раствором кальциевой селитры из расчета 2 грамма удобрения на 1 литр воды. Такую подкормку можно чередовать с другой: 2 миллилитра нашатырного спирта на 1 литр воды, но только по влажному грунту, чтобы не обжечь корни.

Подкормка для запуска цветения

Как только герань нарастила пышный кустик, ее можно стимулировать на цветение. Для этого достаточно развести 2 грамма монокалий фосфата, 1/2 таблетки "янтарки" в 1 литре воды. Поливать 2 раза в месяц курсом 3-4 раза.

