Бесхозная спецтехника за миллионы рублей: почему в тундре бросают грузовики прямо на дороге

Почему в России бросают замерзать и гнить технику стоимостью в две квартиры

Где в России можно увидеть бесхозную технику по цене квартиры в регионе? Автор канала «Путешествия со смыслом» рассказал, что на Чукотке, в Якутии и под Воркутой бросают дорогостоящую спецтехнику. Новый тягач КАМАЗ К5 сегодня стоит более 11 миллионов рублей, а бульдозеры — около 25 миллионов. В центральной России за эти деньги можно приобрести квартиру, но в Арктике эта же техника нередко навсегда вмерзает в лёд.

Логистика дороже самой техники

На зимниках Севера часто можно увидеть застывшие грузовики. Вопрос о том, почему их не забирают, местные водители объясняют просто: эвакуация обходится дороже, чем сама машина. Пару лет назад на якутских зимниках застряло более ста фур — из-за резкого потепления лёд превратился в кашу, и тяжёлая техника увязла по самые мосты. Следом ударил мороз, и грузовики намертво вмёрзли в ледяной панцирь.

Чтобы вытащить такую машину, нужен трал-тяжеловоз. Ставка перевозчика на Крайнем Севере в 2026 году составляет минимум 300 рублей за километр. Если представить вывоз бульдозера весом 40 тонн с расстояния 1500 километров, экономика складывается следующим образом:

Дорога трала в обе стороны: 3000 километров × 300 рублей = 900 тысяч рублей.

Погрузочные работы: в тундре нет кранов, поэтому приходится гнать второй бульдозер, чтобы затащить сломанный на платформу. Это добавляет ещё около 300 тысяч рублей на солярку и оплату труда.

Итоговая сумма приближается к 1,2–1,5 миллиона рублей. Тратить такие деньги на груду замёрзшего металла, да ещё и рисковать исправной техникой, смысла нет. После зимы двигатель бульдозера разморожен и уже не подлежит восстановлению — блок лопается от льда, проводку уничтожает коррозия.

Буровые установки и пустая тара

Похожая ситуация складывается с буровыми установками. Когда подрядчик завершает работу над скважиной, он оценивает риски. Гнать колонну техники назад по весенней распутице — значит гарантированно утопить машины. Вахтовиков забирают вертолётом, а оборудование оставляют до следующего сезона. Но планы меняются, зимник не встаёт, и дорогостоящая техника остаётся ржаветь.

Отдельная статья — пустая тара. Цистерна топливозаправщика весит 10–12 тонн. Тащить её через перевалы, сжигая остатки топлива, невыгодно. Опытный водитель предпочтёт отцепить «пустышку» и оставить в тундре, чтобы налегке добраться до людей.

Закон зимника

Местные водители предупреждают: если техника сломалась на зимнике и экипаж ушёл за запчастями, через пару дней от машины может остаться только рама. Брошенное имущество быстро растаскивают.

Причина появления «кладбищ техники» на Севере не в халатности, а в жёсткой экономике. Эвакуация часто стоит дороже самой машины, а суровый климат быстро превращает новую технику в груду бесполезного металла.

Ранее Городовой рассказал, почему на Аляске дорога служит 40 лет, а на Колыме асфальт сходит со снегом.