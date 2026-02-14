Почему на Аляске асфальт лежит 40 лет, а на Колыме сходит вместе со снегом - водитель нашел ответ

Водитель, путешествующий по северным регионам России, сравнил трассы на Колыме и на Аляске, увидев фотографии идеального покрытия Dalton Highway. Автор канала «Путешествия со смыслом» решил разобраться в причинах различий и связался с инженером, который участвовал в строительстве этой трассы.
Разные условия — разные решения
Первое, что ему удалось выяснить, — прямое сравнение некорректно из-за разных геологических условий. Инженер Майкл, бывший российский специалист, ныне живущий на Аляске, прислал карту распространения вечной мерзлоты. На Аляске на широте Фэрбанкса мерзлота прерывистая — близость океана смягчает климат. На Колыме на той же широте — сплошной ледяной щит мощностью в сотни метров. Кроме того, на Аляске преобладают скальные грунты, тогда как в Якутии распространена едома — смесь ила с мощными ледяными жилами.
Технологии строительства
Летом верхний слой едомы оттаивает и превращается в жидкую массу. Асфальт нагревается на солнце до +35 градусов и передаёт тепло вниз, растапливая лёд. Дорога идёт волнами уже через пару лет после строительства.
Американцы решают эту проблему созданием изолированной насыпи. На грунт укладывают слой плотного пенопласта, а сверху насыпают до трёх метров скального грунта. Дорога буквально парит над мерзлотой, не нарушая её температурного режима. Однако Dalton Highway — всего 660 километров, построенных для доступа к нефтяным месторождениям. Протяжённость северных трасс России измеряется тысячами километров.
Реальность северных дорог
При этом знаменитые термосифоны, которые часто упоминают как панацею, в основном используются вдоль нефтепроводов и под опорами мостов. Ставить их вдоль всей трассы экономически нецелесообразно. Обычные участки Dalton Highway на 30 процентов состоят из гравийного покрытия. Канадская Dempster Highway — такая же грунтовка с паромной переправой через Юкон.
Зимники — российская специфика
Главное отличие — использование зимников. В Якутии ежегодно прокладывают более 9 тысяч километров ледовых трасс по руслам рек. Для Аляски они — экзотика, для России — жизненная необходимость. Дорога по замёрзшей Индигирке при минус 45 работает несколько месяцев, соединяя посёлки, до которых иначе не добраться.
Главное различие
Американские северные трассы — инженерные проекты для обеспечения промышленных объектов. Российские дороги решают социальную задачу: связывают тысячи посёлков, больниц и школ. Это не коммерческие проекты, а транспортный каркас, обеспечивающий жизнь на огромных территориях. Гравийное покрытие и зимники остаются единственно возможным решением при таком масштабе и ограниченных ресурсах.
Ранее Городовой рассказал, стоит ли платить за комфорт на трассе М-12 "Восток" или ехать по М-7.