Почему на Аляске асфальт лежит 40 лет, а на Колыме сходит вместе со снегом - водитель нашел ответ

Сравнение двух трасс и климатических условий

Водитель, путешествующий по северным регионам России, сравнил трассы на Колыме и на Аляске, увидев фотографии идеального покрытия Dalton Highway. Автор канала «Путешествия со смыслом» решил разобраться в причинах различий и связался с инженером, который участвовал в строительстве этой трассы.

Разные условия — разные решения

Первое, что ему удалось выяснить, — прямое сравнение некорректно из-за разных геологических условий. Инженер Майкл, бывший российский специалист, ныне живущий на Аляске, прислал карту распространения вечной мерзлоты. На Аляске на широте Фэрбанкса мерзлота прерывистая — близость океана смягчает климат. На Колыме на той же широте — сплошной ледяной щит мощностью в сотни метров. Кроме того, на Аляске преобладают скальные грунты, тогда как в Якутии распространена едома — смесь ила с мощными ледяными жилами.

Технологии строительства

Летом верхний слой едомы оттаивает и превращается в жидкую массу. Асфальт нагревается на солнце до +35 градусов и передаёт тепло вниз, растапливая лёд. Дорога идёт волнами уже через пару лет после строительства.

Американцы решают эту проблему созданием изолированной насыпи. На грунт укладывают слой плотного пенопласта, а сверху насыпают до трёх метров скального грунта. Дорога буквально парит над мерзлотой, не нарушая её температурного режима. Однако Dalton Highway — всего 660 километров, построенных для доступа к нефтяным месторождениям. Протяжённость северных трасс России измеряется тысячами километров.

Реальность северных дорог

При этом знаменитые термосифоны, которые часто упоминают как панацею, в основном используются вдоль нефтепроводов и под опорами мостов. Ставить их вдоль всей трассы экономически нецелесообразно. Обычные участки Dalton Highway на 30 процентов состоят из гравийного покрытия. Канадская Dempster Highway — такая же грунтовка с паромной переправой через Юкон.

Зимники — российская специфика

Главное отличие — использование зимников. В Якутии ежегодно прокладывают более 9 тысяч километров ледовых трасс по руслам рек. Для Аляски они — экзотика, для России — жизненная необходимость. Дорога по замёрзшей Индигирке при минус 45 работает несколько месяцев, соединяя посёлки, до которых иначе не добраться.

Главное различие

Американские северные трассы — инженерные проекты для обеспечения промышленных объектов. Российские дороги решают социальную задачу: связывают тысячи посёлков, больниц и школ. Это не коммерческие проекты, а транспортный каркас, обеспечивающий жизнь на огромных территори ях . Гравийное покрытие и зимники остаются единственно возможным решением при таком масштабе и ограниченных ресурсах.